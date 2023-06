Tribunal de Tournai: il pensait avoir trouvé l’eldorado en Belgique...

"Ma compagne était enceinte et j’avais été racketté par des jeunes à Bruxelles, dit-il, aidé d’une interprète. Ma femme et moi, on voulait se marier en Belgique".

Le procureur n’a pas voulu le charger : "Il est jeune et n’a pas d’antécédents mais il y a eu répétition de faits. Je requiers 18 mois avec sursis".

La défense précise que pour la pharmacie, le 21 octobre, son client ne peut en être l’auteur puisqu’il était arrivé à Tournai le 24. "Mon client et sa compagne se sont rencontrés en France et considéraient la Belgique comme l’eldorado. Une fois arrivé en Bruxelles, mon client a été agressé et dépouillé.

Sa compagne et lui ont repris le train vers la France mais ont dû descendre à Tournai car ils n’avaient pas de ticket. Ils ont vécu dans un squat. Il a commis des vols alimentaires. Nous vous demandons le sursis simple".

Jugement le 13 juin.