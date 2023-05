Johakim Chajia (Tournai) tourne la page Masure 14, pour prendre la tête du réseau associatif de Solidaris (vidéos)

Johakim Chajia, quelle surprise en apprenant votre départ de Masure 14… On vous sentait tellement investi, et dans votre univers, auprès des jeunes. Qu’est-ce qui a motivé votre décision ?

C’est le cœur lourd, mais chargé de souvenirs que je pars. Quelques larmes ont d’ailleurs coulé lorsque je l’ai annoncé à mon équipe, mais c’est véritablement l’offre d’emploi publiée par Solidaris qui m’a donné envie de me lancer dans un nouveau défi professionnel. Je n’aurai pas pu quitter Masure 14 pour beaucoup d’autres emplois… Masure 14 aura été ma première grande expérience professionnelle, en devenant directement coordinateur à l’âge de 25 ans, à la sortie de mes études ; j’étais d’ailleurs encore dans le public cible d’une maison de jeunes, les 12-26 ans. C’était une belle opportunité pour poursuivre le projet que je menais à l’époque, "Les Jeunes donnent de la Voix" mais surtout pour m’engager pour les jeunes et la citoyenneté.

Quel bilan tirez-vous de ces années à la tête de la MJ Masure 14 ?

En arrivant en 2016, j’ai dû faire face à certains défis d’ampleur, comme l’état du bâtiment… Nous étions sous le coup d’une fermeture par la zone de secours ! Il a fallu tout rénover: les châssis, les cloisons, l’électricité, le gaz, la façade… On a investi plus de 100 000 € en travaux, et pour lesquels, il a fallu aller chercher des subsides. Il fallait aussi maintenir l’emploi, et on a réussi à le renforcer quelque peu en augmentant le temps de travail d’un équivalent temps plein. Ma fierté est aussi d’avoir pu compter sur la fidélité de l’équipe qui est soudée, unie, hyperinvestie et expérimentée ; les seules personnes qui nous ont quittés, c’est parce qu’elles prenaient leur pension. Mais ce que je retiens surtout, ce sont tous les projets de qualité, plus fous les uns que les autres, menés par et avec les jeunes: la création de deux géants, la remise sur pied de la fête de quartier, la construction d’un vélo solaire, l’organisation de concerts, les échanges avec des jeunes du Bénin et de La Réunion, etc. Avec une belle équipe, un bâtiment aux normes, et des jeunes pleins de projets, je pense que je peux partir avec le sentiment du devoir accompli et je pense que la maison de jeunes est prête pour poursuivre son histoire et faire face aux défis à venir.

Avez-vous des regrets ?

La place des jeunes dans la société a toujours été l’un de mes engagements, et mon regret est de voir que la Ville de Tournai ne les considère pas encore suffisamment… Il suffit de voir les subsides octroyés aux maisons de jeunes ! Il faut que la Ville prenne conscience de l’importance des maisons de jeunes qui sont en quelque sorte un laboratoire de la démocratie. Plus qu’un lieu d’accueil où les jeunes se rencontrent et échangent, il s’agit d’un outil mis à la disposition des jeunes et où les jeunes peuvent exprimer leurs envies, mettre en place des projets et se développer personnellement. Dynamiques et hypercréatives, elles sont une richesse pour une ville, mais elles sont aussi fragiles, et c’est pour cela qu’il faut que la Ville les soutienne davantage afin qu’elles puissent maintenir et renforcer la qualité des services. En attendant, même en étant sous-financés, nous sommes arrivés à mettre de belles choses en place, et ça, j’en suis fier !