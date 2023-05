Coups de cœur des guides de Tournai (21/50) : Saint Piat et saint Éleuthère se racontent

Selon le chanoine Jean Cousin (1568-1636), deux tapisseries sont livrées puis accolées: la mission en fin IIIe siècle de Piat, évangélisateur de Tournai, et un épisode de l’épiscopat d’Éleuthère (456-531), premier évêque de la ville.

Tournai en images

Le décor est tel que le connaît Pierrot Féré, tapissier recevant la commande de Toussaint Prier, chanoine et aumônier de Philippe le Bon. Se dévoilent dans les quatorze tableaux la ville, ses murailles, son beffroi. Les fonctions ou statuts sociaux de nombreux personnages se reconnaissent: missionnaire, paysan, bourgeois. Les corps, les visages sont expressifs. La naïveté inhérente à l’époque les rend proches. Les scènes développent cette évangélisation jusqu’au succès majeur, la construction du sanctuaire. Le plus rare et intéressant des tableaux: outils et ouvriers entourent Piat finalisant ses fonts baptismaux.

Avec Éleuthère, nommé à Rome, sacré à Reims, résistant à l’amour de Blanda qu’il ressuscitera et baptisera avant de mourir assassiné en 531, le but final est atteint: exilée de la ville, la communauté chrétienne réintègre Tournai.

Suspendue dans le chœur cathédral, la tapisserie devenue obsolète est décrochée en 1742. Roulée dans une réserve, elle y subit l’outrage des rongeurs avant de revenir, amputée de quelques tableaux, après une heureuse restauration.