"Tournai en fête": une coloration populaire

Durant trois jours, la scène tournaisienne a vu passer Minno, Yanns – tous deux plutôt dans la catégorie jeunesse – ainsi que Sarah Schwab, Patrick Sébastien, Steve Austin et le Collectif Métissé.

Il y a une pléthore d’artistes qui font chanter et danser le public, pourquoi s’être orienté vers une telle affiche ?

Je voulais vraiment colorer les journées en me disant qu’il fallait plaire à tout le monde. J’ai proposé Yanns, côté rap. Patrick Sébastien faisait partie des exemples qu’on m’avait cités. Six ans auparavant, son passage par Tournai semblait être une soirée mémorable. Pour le groupe Collectif Métissé, ce sont des amis. J’avais reçu la maquette de leur prochain album. Ils sont hyperfestifs.

"La Belgique, c’est génial. Vous êtes le meilleur public. À chaque fois, il y a de l’ambiance", a clamé Yanns. Tête d’affiche du premier jour de "Tournai en fête", le chanteur a rassemblé particulièrement les plus jeunes. Sur les épaules de leurs parents, les têtes des enfants dépassées parmi la foule. Certains avaient même confectionné plusieurs pancartes où on pouvait y lire: "Yanns, on t’adore". Le phénomène Tik-Tok connu pour son tube "Clic clic pan pan" a interprété nombre de ses autres titres. ©L.W.

C’est Patrick Sébastien qui vous a recommandé l’imitatrice Sarah Schwab ?

Je ne la connaissais pas du tout. C’est un cadeau de Patrick Sébastien. Il a eu cette élégance de me contacter pour proposer une première partie à son concert. Je lui ai fait confiance, parce qu’au-delà de son côté ambianceur, il est aussi un vrai découvreur de talents. On savait à l’avance que le public belge est un bon public pour commencer. Il est bienveillant et pas trop exigeant. C’était plus facile pour elle de faire sa première grande scène ici.

Vous avez avoué que vous n’aviez plus l’habitude de ce genre d’événement…

C’est vrai qu’après plus de trente ans de carrière maintenant, avec l’équipe, on a fait un peu de tout. Par exemple, pendant dix ans, on s’est occupé du festival Scène sur Sambre. On l’a créé de toute pièce. Comme un bébé, on l’a vu grandir et nous causer aussi quelques tracas. C’était devenu une machine vraiment costaude qu’on a cédée à un autre prestataire. Je m’étais juré de ne plus revenir à ce genre d’événement là, c’est-à-dire consacré entièrement à de la musique, et puis, finalement, on fait toujours des pas en arrière. J’avais envie de retenter l’expérience, pour Tournai, et puis, aussi pour être clair, parce qu’il y avait une belle opportunité.

Après tant d’années alors, quelques tracas sont réapparus ?

Le point positif d’abord c’est la météo qui était de la partie. C’est toujours plus simple quand on est en plein air. Mais sinon, oui, il y a tout de même eu du stress. Ça fait partie du jeu, on le sait. Les chanteurs du Collectif Métissé se sont levés très tôt, car ils venaient de Bordeaux. Sur la route, ils ont eu une panne ce qui fait qu’ils sont arrivés avec 2h30 de retard. On s’attendait peut-être également à un peu plus de monde pour Patrick Sébastien. Bon, on voyait les spectateurs jusqu’au bout des terrasses, mais… Je crois qu’avec les trois jours de fête, le public s’est réparti.

(Plusieurs spectateurs ont soulevé de leur côté le son désagréable lors du concert du chanteur populaire français).

Cédric Monnoye espère rester aux commandes l’an prochain.