Spectacles, visites et autres animations étaient au rendez-vous dans le parc des Dominicaines ©EdA

"Le parc des Dominicaines à Froyennes proposait à notre organisation un espace de 14 hectares contre 3 en 2018. Une étendue qui a accueilli une grosse soixantaine d’artisans et pas moins de 42 bénévoles", commence Dominique, fondateur de l’ASBL Les Anim’Associés.

Science-fiction, cosplay, steampunk, anticipation

Passé les portes du parc des Dominicaines les visiteurs se trouvaient projetés dans un autre univers, laissant le monde ordinaire derrière eux et partant à la rencontre des gobelins, elfes, sorciers, stormtrooper ou encore jedi, qui se donnaient rendez-vous ces samedi et dimanche.

Le Clan des Hyènes faisait partie des participants du "Vapeur & contes de fée" ©EdA

Parmi les participants, le Clan des Hyènes, composé de passionnés du monde fantastique, avides de partager l’univers qui les berce: "Nous participons souvent à ce type d’événements en proposant des activités. C’est avant tout une passion qui prend aux tripes et dont il est difficile de se séparer une fois tombés dedans. Presque l’intégralité de notre temps libre est dédié cet univers", sourient à l’unisson Isabelle, Vivien, Manu et Fabrice.

Une opinion partagée par Dominique: "Nous sommes avant tout des bénévoles passionnés. Depuis le dimanche 21 mai, nous étions 6-7 à nous relayer chaque jour afin de préparer le site pour le weekend du festival. Pour certains, il s’agit même d’un défouloir qui permet de se changer les idées".

Quelque chose nous que ceux-là, il ne faudra pas les pousser beaucoup... ©EdA

Au niveau comptable difficile de quantifier le nombre de visiteurs mais, une chose est sûre, la seconde édition du "Vapeur & contes de fée" a été un deuxième succès: "Le site d’accueil était presque cinq fois plus grand, le sentiment"d’entassement"était donc forcément réduit. Toutefois en une demi-heure de présence à la caisse, j’ai compté pas moins de 300 personnes, mélangeant familles et passionnés du monde fantastique. Ce qui laisse imaginer l’ampleur des visites sur deux jours.", confie le chaleureux Dominique, plus connu dans le milieu sous le nom de "Dodo".