Plus de 4 600 canards ont fait la course sur l’Escaut à Tournai: un record ! (vidéo et photos)

Le Rotary Club Tournai Haut-Escaut, qui chapeaute l’événement au profit de la Banque alimentaire, avait d’autres raisons d’écarquiller les yeux. En matière de participation aussi, on a explosé tous les records avec plus de 4 600 canards déversés dans l’Escaut, depuis le pont à Ponts. Pour se situer, l’an dernier, ce sont quelque 3 000 faux volatiles qui avaient vogué au gré du courant jusqu’au pont des Trous.

©ÉdA

L’organisation devait presque se pincer pour y croire devant ce magnifique élan de solidarité. "La progression est constante au fil des années mais je dois bien avouer qu’un tel engouement était inespéré, se réjouit Colette Picart, la présidente du Rotary Club Tournai Haut-Escaut. Les Tournaisiens ont été généreux en montrant qu’ils avaient du cœur. Ils se sont mobilisés massivement afin de soutenir notre action caritative."

©ÉdA

Une demi-heure avant la mise à l’eau des canards, il y avait encore des citoyens qui se pressaient en vue d’adopter un ou plusieurs spécimens numérotés (5 €/pièce). "Rien que sur cette journée de lundi, on a ‘‘vendu’’ 600 canards, ce qui est énorme. Outre la bonne action, on peut expliquer ce succès populaire par le fait que c’est une chouette activité pour tous les publics. C’est toujours amusant d’assister à cet événement en famille avec des enfants, entre amis… Et puis il y a l’esprit de cette tombola qui fascine les participants."

©ÉdA

La marée jaune n’a pas eu la tâche facile dans sa progression sur l’eau, en raison d’un léger vent de face…

©ÉdA

À l’arrivée jugée au pont des Trous, une centaine de lots offerts par des commerçants (voiture électrique pour enfants, repas au restaurant…, pour un montant total de 10 000 €) ont été attribués aux "propriétaires" des canards les plus rapides. Le grand gagnant s’est vu remettre un bon de 1200€ à faire valoir au Colruyt.

©ÉdA

Si l’épreuve avait un petit côté cocasse, cela tranchait avec le sérieux de son organisation, très réglementée avec notamment la présence d’un huissier de justice. En 2022, la Banque alimentaire du Hainaut occidental et de Mons-Borinage, qui vient en aide à 11 600 personnes, avait obtenu une enveloppe de 7 500 €. Un montant qui avait servi pour l’achat d’une machine filmeuse.

Les bénéfices supplémentaires qui seront remis à la structure à l’issue de cette édition seront particulièrement bienvenus en vue de soutenir les ménages en difficulté. Des familles dont on sait qu’elles sont de plus en plus nombreuses à frapper à la porte des Banques alimentaires.