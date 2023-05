Libéré ce vendredi, l'humanitaire belge Olivier Vandecasteele rencontrera le roi Philippe ce mardi 29 mai 2023

Arrivé vendredi soir à l’aéroport militaire de Melsbroek en provenance de Mascate, capitale du sultanat d’Oman, où les autorités iraniennes l’avaient transféré après 455 jours passés en prison en Iran, le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele a été accueilli par sa famille et ses proches à sa sortie d’avion à l’aéroport militaire de Melsbroek.

Il a transmis un message à l’un de ses amis afin qu’il le communique aux Belges durant les 20 kilomètres de Bruxelles. "Depuis mon retour en Belgique, je découvre l’ampleur de la mobilisation citoyenne apportée pendant 15 mois. Cela m’a ému et continue de me faire fondre en larmes tous les jours. En un mot : merci!", a-t-il indiqué via l'un de ses amis.