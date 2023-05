Plusieurs milliers de personnes ont tourné les serviettes avec "Patoche"

Le chanteur français était l’invité populaire de l’événement "Tournai en fête" pour la deuxième fois. "Je suis déjà venu en juin 2017. Je garde toujours de belles images de ce passage. La place est magnifique et les loges sont mieux que dans les Zénith en France (rires). Les gens sont excessivement gentils. Ça c’est important".

Et comme ce précédent concert, des milliers de personnes ont chanté et sauté avec lui. Certains, dont des enfants, ont même pu le rejoindre sur scène. "C’est ma thérapie, ça me fait un bien fou de voir le public".

Lors du titre "Pourvu que ça dure", Patrick Sébastien a invité plusieurs personnes du publicà le rejoindre pour une chorégraphie. ©L.W.

Si l’ancien animateur du Plus Grand Cabaret du monde a entonné plusieurs de ses tubes (il a avoué ne pas aimer ce terme, se définissant comme un "metteur d’ambiance" plutôt qu’un chanteur), l’artiste a également présenté deux de ses nouveaux morceaux.

En effet, Patrick Sébastien a sorti son 21e album intitulé "Putain, c’est génial", il y a tout juste un mois. "Il y a par exemple la chanson éponyme à l’album, mais aussi"Les balloches". Un soir, j’étais à un gala et des gamins au premier rang m’ont crié"Patoche, tes balloches". Oui, à 70 ans, j’en ai fait une chanson. Je me fous de ce qu’on peut penser. Je m’amuse".