La famille d’Olivier Vandecasteele: "Reconstruire ce qui a été détruit après 14 mois d’isolement"

Olivier Vandecasteele, une "star" bien malgré lui

Olivier Vandecasteele a été enlevé en Iran le 24 février 2022. Dans un premier temps, cela a été le grand silence. De manière à ne pas gêner les négociations qui commençaient. Un peu plus de quatre mois plus tard, au début juillet, les choses ont changé et la médiatisation de sa détention a pris forme le 5 juillet (le 6 dans le journal).