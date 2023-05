Olivier Vandecasteele libéré: portrait de ce travailleur humanitaire belge devenu otage du régime iranien

Il enchaîne ensuite avec une mission pour Relief International. Mais en raison de divergences de vue, celle-ci est interrompue en mai 2021.

Soirée d’adieu

Olivier Vandecasteele revient alors en Belgique. Les jours passent. Puis les semaines. Celles-ci deviennent ensuite des mois.

En février 2022, finalement, il décide de retourner en Iran, une dernière fois, histoire de clôturer le bail de son appartement et d’y récupérer les affaires laissées quelques mois plus tôt. L’occasion, aussi, de saluer une dernière fois ses amis de Téhéran.

Mais ce qui devait être le point d’orgue de ce court séjour vire au cauchemar.

Ce soir-là, le 24 février donc, l’ambiance est plutôt agréable dans le petit appartement des amis d’Olivier. Le lendemain, le Belge reprendra l’avion, en direction de Bruxelles.

On bavarde, on rit, on commande même des pizzas. Mais alors que les convives attendent le livreur, ce sont des hommes armés qui se présentent à la porte.

Jamais le Belge n’arrivera le lendemain à l’aéroport. Et pour cause: "Olivier est agenouillé et menotté. Il ne s’oppose pas. Il demande de pouvoir contacter l’ambassade, ce qui lui est refusé", raconte Olivier Van Steirtegem, son grand ami devenu porte-parole de la famille.

Isolement

Emmené sans autre forme de procès, placé directement à l’isolement le plus complet, le tout dans un lieu tenu secret, une chape de plomb se referme sur le travailleur humanitaire alors âgé de 41 ans.

"On savait pourtant que la situation était tendue là-bas. Et on lui avait déconseillé d’y retourner", nous confiait récemment une source proche du gouvernement fédéral.

Et de fait: depuis un moment déjà, les relations entre les deux pays s’étaient considérablement envenimées à la suite de la condamnation, en Belgique, d’un ressortissant iranien, Assadollah Assani, reconnu coupable d’avoir fomenté un projet d’attentat contre l’opposition iranienne en exil.

Monnaie d’échange

À quelques maigres reprises, le prisonnier rencontre l’ambassadeur de Belgique. Et par trois fois, il reçoit l’autorisation, assortie de strictes conditions, de dialoguer un bref instant sur WhatsApp avec sa famille.

"Olivier a été pris en otage parce qu’ils (NDLR: les Iraniens) n’obtenaient pas ce qu’ils voulaient de la Belgique, nous confiait en décembre Nathalie, la sœur d’Olivier Vandecasteele. On en est maintenant 100% convaincus: Olivier est une monnaie d’échange. Aussi longtemps que l’Iran ne récupérera pas ce qu’il veut de la Belgique, nous ne récupérerons malheureusement pas notre frère."

Quelques semaines plus tard, près d’un an après son arrestation, le verdict tombe: Olivier Vandecasteele écope d’une peine de 40 ans de prison et de 74 coups de fouet. Les motifs ? Espionnage, trafic de devises et blanchiment.

Une façon, surtout, d’accroître un peu plus encore pour Téhéran la pression sur la Belgique. Au détriment d’Olivier.