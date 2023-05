Olivier Vandecasteele, l’homme le plus attendu de Belgique

Des affiches par milliers ont été placardées ici et là, sur les fenêtres des maisons, sur les vitres des véhicules, dans les lieux publics. De grandes bâches placées sur les places, devant les écoles, dans les événements aux quatre coins de la Belgique, et même au-delà de la frontière. Tout le monde a l’impression de le connaître. Surtout à Tournai, sa ville natale. Là où est née cette mobilisation portée par sa famille et ses proches, mais rapidement soutenus par de nombreux citoyens qui se sont mobilisés comme si Olivier était l’un des leurs en relayant la pétition, en interpellant les autorités politiques et en se rassemblant pour appeler à sa libération. On pense aux milliers de personnes, dont de nombreux enfants, réunies, sous la pluie au pied du beffroi de Tournai, symbole des libertés, pour découvrir cette immense bâche ornée du visage du Tournaisien.

Autre image marquante, et sans doute la plus forte de cette mobilisation qui s’est exprimée de mille et une façons; celle de Manon, sa filleule, enfermée pendant 24 heures, les yeux bandés, dans une cage sur la Grand-Place de Tournai. Au-delà de l’action familiale, ce jour-là la mobilisation s’est à nouveau montrée citoyenne de par les personnes à nouveau réunies sur le forum tournaisien.

Si dans sa cellule iranienne, Olivier Vandecasteele n’a sans doute pas vu ces images ou eu écho de cette mobilisation nationale, lors des rares appels téléphoniques, sa famille n’a pas manqué de lui dire qu’il était sans doute l’homme le plus attendu de Belgique! Se sentant ainsi un peu moins seul dans sa cellule.