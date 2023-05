"Enfin libre", la joie au garage Vandecasteele

Quelques lettres "enfin libre" ont rapidement été apposées sur la grande bâche dressée sur le parking du site de Tournai. "Depuis ce vendredi matin, on reçoit aussi de nombreux appels de clients qui sont tout aussi contents que nous et qui demandent des nouvelles. Cela fait aussi chaud au cœur ! Et ce soutien des clients, on l’a ressenti durant ces longs mois ; ils signaient la pétition, venaient chercher des affiches… on en a distribué des centaines !"

La solidarité s’est aussi exprimée entre les concessionnaires. "Au-delà de la concurrence, et cela fait plaisir, souligne Pascal Descamps. Le garage Jaguar-Land Rover de Tournai avait, par exemple, loué une remorque pour afficher en grand le portrait d’Olivier. Toutes les concessions Peugeot du pays ont aussi diffusé l’affiche."

Le personnel s’est également mobilisé pour appeler à la libération d’Olivier Vandecastele et pour soutenir sa famille, notamment en permettant à Nathalie, de se consacrer, ces derniers mois, pleinement à son combat. "On s’est réorganisé, et on a fait notre maximum pour que tout aille au mieux, relève le chef de ventes. C’était totalement compréhensible: il n’y a rien de plus important que la famille, et il fallait lui montrer qu’elle pouvait compter sur nous."

Ce dimanche, une dizaine de membres du personnel prendront le départ des 20 km de Bruxelles, avec le groupe “Free Olivier”. "Ce ne sera plus pour demander sa libération… mais pour la célébrer ! En plus, hasard du calendrier, ce week-end, nous avions prévu un petit événement commercial, et donc ce sera une double raison de faire la fête et d’avoir le sourire !"