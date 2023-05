Agenda Wapi: "Vapeur et contes de fées", Tournai en Fête, la fête au Moulin Soete, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

er

1. Tournai en Fête et Tournai Kids Festival

Un week-end de Pentecôte, à Tournai haut en couleur dédié à la fête, à la musique, aux rires et à la bonne humeur ! Entre les concerts de jeunes talents et d’artistes reconnus, le Kid’s Festival et les apéros conviviaux, la ville battra au rythme des animations et festivités organisées du vendredi soir au dimanche soir.

©ÉdA

Cette année, Tournai en fête revient ambiancer la Grand-Place les 26, 27 et 28 mai. Les concerts sont gratuits.

Vendredi 26 mai: Minno (20 h) ; Yanns (21 h) ; DJ Laurent Baert (22 h)

Samedi 27 mai: Sarah Schwab (20 h) ; Patrick Sébastien (20 h 30) ; DJ Stephane Baert (22 h 30)

Dimanche 28 mai: Steve Austin (19 h): Collectif Métissé (20 h 30) ; DJ Lilo (22 h)

©ÉdA

Dans le cadre de Tournai en fête est également organisé le Tournai Kid’s Festival. Il se tiendra les 27 et 28 mai, de 11h à 18 h, dans le parc communal Georges Brassens et aura pour thème "Les Aventuriers du Beffroi".

S’inspirant de la célèbre émission Koh-Lanta, la Ville de Tournai invite les enfants et leurs parents à se plonger dans un univers particulier où les attendent une quinzaine d’épreuves, dont celles de la dégustation et des poteaux, réparties sur trois zones différentes.

Pour que l’immersion soit totale, un invité exceptionnel fera l’honneur de sa présence: le dimanche 28 mai de 14h à 18 h, Laurent Maistret viendra partager avec les petits aventuriers ses expériences et astuces de survie acquises lors de ses trois participations à Koh-Lanta.

2. Festival "Vapeur et contes de fées 2" (Froyennes)

"Vapeur & contes de fées 2" est un festival ouvert à toutes les nuances du fantastique et de l’imaginaire. À découvrir, ce samedi 27 et dimanche 28 mai, dans le cadre enchanteur du parc des Dominicaines, à Froyennes.

En franchissant la porte du parc des Dominicaines (côté rue des Déportés de Froyennes), c’est une plongée dans l’univers "Vapeur & contes de fées" qui vous attend ces samedi 27 et dimanche 28 mai.

©ÉdA

Pour cette deuxième édition de ce festival de tous les fantastiques, "Les Anim’Associés" l’ont voulue plus immersive que jamais, entre deux mondes.

Dans la zone "franche", les visiteurs pourront découvrir trois marchés (féerique, steampunk, des auteurs et dessinateurs) avec plus de 80 stands. Diverses animations seront aussi proposées: projections de films, atelier d’écriture fantastique, initiation aux jeux de rôle, spectacle de danse, démonstration de combat au sabre laser ou latex, déambulations, espace enfants, jeux en bois, concerts, bar et restauration…

Dans la zone "sauvage", balades scénarisées, avec un guide et des animations, seront proposées toutes les 30 minutes (15 minutes le dimanche) pour une durée de visite de 2 à 3 h. Des guides entraîneront les visiteurs à la rencontre du royaume de Medelfica (médiéval fantastique), d’un campement de rebelles de la galaxie, des créatures fantastiques (steampunk), d’un quartier pirate, des vikings et leur chamane ainsi que des créatures qui errent dans le bois…

Entrée: 6 € (5 € en prévente), gratuit pour les enfants de moins de 8 ans / + 3 € pour la balade scénarisée.

3. La fête au Moulin Soete

Le très actif comité du Moulin Soete (Ten-Brielen) prépare sa deuxième Transhumance du Meunier pour ce lundi de Pentecôte (29 mai)

Le Moulin Soete, dans l’entité de Comines-Warneton, sera à la fête ce lundi de Pentecôte avec la deuxième édition de la Transhumance du Meunier.

©R Vienne

Le matin, les organisateurs proposent un marché des producteurs et artisans locaux (Capri’Loups, Le miel et les abeilles d’Amaury, Têtes à Claques & Tatie Fée Mone, La Palette) ainsi que des jeux anciens en bois et une animation "tissage de la laine" pour les enfants avec le musée de la Rubanerie.

Dès 14 h, la Transhumance du Meunier se mettra en marche avec en tête une demi-douzaine de moutons et leur berger de Kruiseke pour rejoindre l’autre côté du village. Marquée par une pause à l’usine Verstraete Agra (buvette, stands, lâcher de pigeons), cette promenade familiale d’environ cinq kilomètres empruntera, pour la route du retour, un parcours inédit via le centre du village.

Toute la journée, des visites du Moulin Soete seront organisées.