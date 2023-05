Tournai/Vaulx: la clôture de la saison de jeu de fer a tenu toutes ses promesses

En matinée, le tournoi des enfants, associant un jeune pratiquant la discipline et un joueur confirmé, a connu un prompt succès. Sous la houlette de John Leclercq (Masure 14), ce tournoi a été disputé par une vingtaine d’équipes. Nouveauté: des mini-finales, pour les places accessoires, ont été mises sur pied par les organisateurs afin que les jeunes éliminés prématurément puissent se divertir toute la matinée. Lors de la finale, Nygel Carette et Kévin Cardon se sont imposés 24/08 face à Ayden Adam et Laurent Watteau.

Allain émerge…

Les Amis d’Allain s’imposent à l’interéquipes. ©ÉdA

En début d’après-midi, les finales de l’interéquipes ont été disputées dans les trois divisions. Au sein de l’élite (D1), les Amis d’Allain se sont imposés 3/1 face aux Escampeux de Chercq. Aujourd’hui accueillie au café de l’Évidence le long de la chaussée de Renaix, la société des Amis d’Allain monte ainsi sur la plus haute marche du podium.

Les classements

Division 1: 1. Amis d’Allain, 2. Escampeux de Chercq, 3. Brogteux A, 4. Brogteux B.

Division 2: 1. Escampeux de Tournai B, 2. Masure 14 A, 3. Régina A, 4. St-Brice A.

Division 3: 1. Philippe Gilfer, 2. Amis du Sud, 3. Masure 14 B, 4. Escampeux de Tournai C.

Une claque en finale

Jonathan Vienne a remporté le tournoi individuel. ©ÉdA

Cette année, la finale du tournoi individuel était primordiale pour le classement de l’ATP. Au nombre des quatre féristes issus des phases éliminatoires, Pascal Mauquoy (Chercq) pouvait encore détrôner Rudi Merchez. Après avoir battu 08/24 Laurent Hourez (Allain), Pascal était opposé en finale à Jonathan Vienne (Chercq) qui s’était débarrassé 24/14 de Vincent Vandepeute (Escampeux Tournai). La finale, entre membres du même club, a été à sens unique. Jonathan Vienne a remporté, pour la 2e fois, l’individuel sur le score de 24 à 06. Une fois n’est pas coutume, c’était un jour sans pour le Mauq qui avait déjà perdu sa partie lors de l’inter-équipes.

Sur le fil, avec 630 points, Pascal Mauquoy perdait de surcroît la première place du challenge de régularité remporté cette année par Rudi Merchez (640). Cette saison, la première dame est Tiphanie Faidherbe (390) des Amis Brogteux.

L’ATP définitif

Rudi Merchez a remporté l’ATP. ©ÉdA

A près la finale de l’individuel, voici le classement définitif du challenge de régularité des dix premiers joueurs pour la saison 2022-2023. 1. Rudi Merchez (640), 2. Pascal Mauquoy (630), 3. Jonathan Vienne (550), 4. Kevin Cardon et Christophe Flament (510), 6. Tiphanie FaidHerbe (390), 7. Bastien Devleeshouwer (370), 8. Kevin Decobecq et Olivier Liette (350), 10. Jérémy Lucq (340).