Spectacle itinérant, "Tournai dévoilée" commence ce samedi

Cette fois, on y est. Samedi à 14 h, ce sera le top départ de la première des trente représentations réparties sur cinq jours (trois en ce week-end de Pentecôte et deux le suivant).

Chez les guides, l’appétit est venu en mangeant. Dans un premier temps, ils tablaient sur six cents spectateurs avec des groupes de plus ou moins vingt personnes. Il était question d’une tolérance jusqu’à quarante personnes par groupe. Désormais, les réservations ont déjà bien dépassé la barre des six cent et l’espoir est d’atteindre les douze cents personnes. Nul doute que si le bouche-à-oreille fonctionne, et que le temps est de la partie, ce sera parfaitement jouable.

Gramère Cucu, l’épicière préférée des enfants. ©ÉdA

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, on rappelle le concept: il s’agit d’un parcours à travers la ville, du pont à Ponts à Saint-Jacques avec huit arrêts pour autant de scènes évoquant différents aspects de l’histoire de la ville. Gramère Cucu, le pavé P, la commande du service d’Orléans, les placards protestants, le miracle au pont des Trous, la Révolution, etc.

Mise au point de l’intervention de la milice espagnole… ©Eda

D’un point à l’autre, le public est accompagné d’un guide qui assure la mise en contexte avant la scène suivante.

Tournai dévoilée", les samedi 27, dimanche 28, lundi 29 mai et samedi 3, dimanche 4 juin. Départs toutes les 1/2 h de 14h à 16 h 30. PAF: 10 €, 5 € pour les 6-12 ans, gratuit pour les < 6 ans. Précision: des bancs sont prévus à chaque arrêt. Réservations à l’Office de tourisme, 069 22 20 45, info@visittournai.be