Trois villages du Grand Tournai vont accueillir des pages culturelles

Lieux et liens

"Le projet est issu de demandes exprimées par les citoyens, à la fois dans les comités de quartiers et au cœur du Plan Communal de Développement Rural, nous disait Stéphanie Calonne en début de saison. On y rencontre un réel dynamisme, une volonté de se réapproprier les lieux pour inventer une nouvelle façon d’être ensemble."

L’idée de départ a fait du chemin, au cours des derniers mois, avec le souhait de créer des partenariats avec de jeunes comités de village.

Le 2 juillet, à l’ancienne maison communale de Willemeau (rue Dubus, 7) aura lieu la balade de découverte de dix kilomètres. Elle permettra de sillonner Willemeau, Saint-Maur et Ere. Son tracé est dessiné en collaboration avec le Cercle d’Histoire de la Vallée du Rieu de Barges, qui fête trente années d’existence. À cette occasion, une carte insolite du territoire sera éditée et distribuée.

Hirondelles et Mozart

Les écoliers de Saint-Maur, en collaboration avec le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut et le collectif d’artistes Le Tréteau, invitent le public à la parade des hirondelles, le samedi 3 juin, dès 10 h. Cet événement festif aura lieu sur la place du village.

La veille, vendredi 2 juin à Ere, en l’église, le festival Contrastes fera halte pour un soir: à 20 h, un concert de musique classique du Flash Ensemble célébrera le génie et l’humour de Mozart.

Danse et ciné-concert

Dimanche 18 juin, place de Saint-Maur, les enfants (dès 4 ans) et leurs familles sont invités à des ateliers des Jeunesses musicales. À 16 h 30, dans le cadre du Wapikids festival, Superskales conviera au mouvement et à la danse.

Samedi 24 juin, à 20 h, au Centre culturel et sportif d’Ere, Éloi Baudimont et Benjamin Macke feront voyager le public dans leur déjà célèbre ciné-concert "Et pendant ce temps-là, chez les Dugaumier".

Printemps picard

La belle saison de la langue régionale est de retour. Jeudi 1er juin, de 18 h 30 à 20h (gratuit), dans l’ancienne école libre d’Ere, seront présentés sept ouvrages écrits en picard par les autrices Carole André (Obigies), Alexandra Biebuyck (Dottignies), Béatrice Bouret (Ere), Christelle Lemaire (Hollain), Michelle Fourez (Thieulain), Josette Lambreth (Hérinnes), Annie Rak (Elouges).

Samedi 3 juin, à 20 h, au Centre culturel et sportif d’Ere, la Cie du Reste Ici jouera "Ene pugnie d’contes", un spectacle déjanté en langue picarde.

Juillet: fanfare et chanson

Willemeau ouvrira l’été (dimanche 2 juillet) à l’ancienne école communale, avec la balade qui partira dès 8 h, et des activités lancées, dès 11 h 30, par le comité de village. Dès 17 h, "Les lendemains qui chantent" seront animés par Charles Michiels et Eloi Baudimont.

Et si les habitants de Willemeau en ont l’envie, libre à eux de proposer une activité ou animation pour cette soirée du 2 juillet (contact: stephanie_calonne@maisonculturetournai.com).

069 253 080