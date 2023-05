Ils volent des panneaux de signalisation et se retrouvent devant le tribunal de Tournai

"On était à une soirée organisée par un ami. On avait bu, explique le jeune homme. On a décidé de prendre des panneaux, comme un défi. On trouvait ça drôle. Mais le lendemain, on est allé les remettre au même endroit".

Le deuxième larron est déjà passé devant la justice. L’organisateur de la soirée, lui, est poursuivi pour recel puisque quelques panneaux avaient été retrouvés chez lui. Mais son avocate souligne qu’il n’y est pour rien et qu’il avait même incité les deux autres à restituer le matériel. Elle a demandé son acquittement.

Le ministère public pense qu’Alexis et son copain n’ont pas ramené spontanément les panneaux. Alexis a du mal à avouer qu’il était au courant de ce qu’un message circulait sur les réseaux à propos des faits.

"Un témoin vous a vus tous les deux et a mis un message sur les réseaux sociaux, rappelle le procureur. Vous lui aviez même répondu que vous vous excusiez et que vous alliez les remettre. Cette personne vous a laissé une chance de vous racheter. Ce sont des faits stupides qui doivent rester isolés. Je requiers une peine de travail de 50 heures".

Bêtise de jeunesse

La défense d’Alexis a assuré que son client était un jeune tout à fait normal et bien intégré : "C’est une bêtise de jeunesse, même si elle ne doit pas être banalisée. Il regrette. Ce n’est pas un bandit de grand chemin. Nous demandons la suspension ou la suspension probatoire voire une peine de travail".

Jugement le 19 juin.