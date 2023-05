Coups de cœur des guides de Tournai (20/50): l’Union industrielle, alias le docteur des machines

Sur une plaque rivetée on aperçoit une enclume, une roue dentée, un régulateur de vitesse d’une machine à vapeur et les boules de Watt. En effet, cet atelier de constructions métalliques fabriquait des machines et pompes en tout genre pour les brasseries, les sucreries et surtout les nombreuses tanneries et corroieries tournaisiennes.

En-tête de facture (1912): le bâtiment à l’angle de la rue des Champs et du boulevard "du Nord" a peu changé. ©Desclée-Demaire

Au XIXe siècle, en effet, Tournai – avec Bruxelles et Verviers – était l’un des trois grands centres de la tannerie en Belgique. Tamat, le musée de la tapisserie à la place Astrid et la HEH à la rue du Chambge sont les témoins des énormes habitations luxueuses que les entrepreneurs-tanneurs avaient les moyens de se payer. N’oublions pas qu’à l’époque, le cuir était présent non seulement dans les tabliers, vêtements, chapeaux et chaussures mais aussi dans les courroies des machines agricoles et industrielles. Opportuniste, l’entreprise UIT se spécialise dans la production de A à Z de machines pour ce secteur florissant.

Gravement touchés par les bombardements alliés de 1944, l’atelier de fabrication et la fonderie ne redémarreront pas après la guerre. De plus, les produits synthétiques remplaçant le cuir, les tanneries tournaisiennes ferment l’une après l’autre. Heureusement, les nombreuses cimenteries et carrières du pays blanc font appel aux services de l’UIT qui se spécialise alors dans la réparation d’éléments tournants.

Encore de nos jours, une équipe composée d’une quinzaine de personnes aidée par des sous-traitants régionaux est disponible jour et nuit, 7 jours sur 7, pour l’entretien et surtout la réparation des machines des grandes entreprises qui travaillent en continu et ne peuvent donc se permettre d’arrêter leur production.