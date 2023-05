Templeuve en fête ce dimanche de Pentecôte

Dix-sept gilles firent leur apparition en 2003. Depuis, le groupe s’est étoffé. En 2012, le groupe des paysans composé des femmes, filles et jeunes a gonflé les rangs. Puis sont venus des invités, de Tamines notamment. En 2021, c’est Baker, jeune réfugié irakien, qui a été intégré.

Pour ce 20e anniversaire, c’est un superbe ensemble qui se présentera dans les rues templeuvoises, composé de 35 gilles, 6 enfants, 7 paysans, 8 commissaires, 12 musiciens de Binche, etc. le tout rassemblant une centaine de personnes. "S ans oublier de remercier nos localistes Pierrot et Graziella du Sixtie’s, et bien d’autres sans qui la vie de la société ne serait plus la même" conclut le jovial président.

Du changement en vue pour 2024

De son côté, le comité des AT propose des nouveautés. Organisée par le club de foot local, une course de cuistax est programmée de 10 à 12 h. Elle sera suivie par un cortège de vélos fleuris pour enfants. On retrouvera le défilé des confréries, une initiation foot au château, DJ Dim en journée, et ses compères Bklein, Dadel de Bearded and Bearded et Thibault Coppenolle en soirée. En clôture, place au traditionnel feu artifice, le rondo et les cracheurs de feu. Toujours en charge de la fête avec le soutien de Gwenaelle Deracinois qui se concentre sur les confréries, Grégory Bavay signale que "cette année marquera sûrement un tournant car nous voulons impliquer toutes les sociétés templeuvoises dès l’année prochaine. Appel est lancé à tous. Après concertation, l’événement devrait s’appeler"Fête du château", un terme plus rassembleur. Le comité sera élargi et nous comptons sur l’investissement de chacun. Templeuve est bien vivant et nous le démontrerons cette année et dans le futur".