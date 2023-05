Mont-Saint-Aubert: à la Pentecôte, un gâteau de 120 bougies pour l’harmonie

Comme toute société, l’harmonie montagnarde a connu des hauts et des bas, notamment dans les années 90 où elle se réduisit à une douzaine de musiciens avant d’être relancée grâce à José Pondeville et Michel Biltresse. Aujourd’hui, la Royale Harmonie "La Trinité" de Mont-Saint-Aubert se produit régulièrement dans la région et donne d’office rendez-vous aux amateurs de musique le lundi de Pâques pour son concert apéritif, en mai/juin pour le festival qu’elle organise tous les deux ans, et le 3e dimanche de novembre pour fêter sainte Cécile.