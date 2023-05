En conclusion d’un week-end particulièrement chargé, l’édition 2023 du Skate & Rock a attiré de nombreux spectateurs, venus se masser le long du skatepark tournaisien et devant la scène, pour les six groupes qui ont animé l’après-midi et la soirée.

©EdA

Parmi les artistes, le 7.5 City Club, prévu pour lancer les hostilités à partir de 14 heures. Crew local, il se compose notamment de Moussa Koumé, aussi à l’aise avec un micro qu’une planche de skate.

©EdA

Après la scène, le jeune tournaisien enchaînait sur les modules du skatepark lors de la Death Race (une course où tous les participants démarrent en même temps) puis du Ollie Challenge. "Moussa, c’est la figure montante du skate à Tournai, celui qui nous permet de briller dans les grandes compétitions."

"Montrer ce qu’on maîtrise"

Dimanche, le skateur de 20 ans performait devant son public. "Tout le monde rêve d’avoir autant de monde pour les supporter ", explique Moussa. "J’ai travaillé pour être bon et j’essaie encore de m’améliorer. C’est une passion mais j’espère aller encore plus loin. Je m’inspire de ceux qui en font leur métier en essayant de marcher sur leurs traces et de pousser encore plus mon skate."

©EdA

Le Skate & Rock, c’est du spectacle, mais c’est quand même du sport ! "Pendant toute l’année, tu tombes, tu te fais mal. Aujourd’hui, tu veux montrer ce que tu as appris à maîtriser. Donc l’esprit de compétition est quand même là. Il y a de la pression, des regards braqués sur nous. Mais on profite de ces moments après avoir mis le feu sur scène. "

©EdA

Quant au fondateur de l’événement, il savoure ce beau succès populaire, qui ne se dément jamais. "Le skatepark dure dans le temps, ce n’était pas qu’un feu de paille. Et les événements qui y sont organisés fonctionnent aussi", reprend Jean-Baptiste Kins.

©EdA

"Depuis neuf ans, ça marche et on peut s’en féliciter. Le Skate & Rock, c’est une journée portes ouvertes à la culture du skate. Donc voir des familles qui profitent de l’ambiance, qui se pressent le long de la structure pour voir les skateurs, c’est une récompense pour nous."