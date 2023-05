BaraRock’n roll local à l’athénée tournaisien

Quatre groupes dans la cour Renaissance

Programme: les premiers sont des jeunes du groupe punk rock The Cryptids. "Deux sont passés par l’athénée". Ensuite, le nouveau cover band Cubix. "Le guitariste de ce groupe est le créateur du BaraRock et la chanteuse est la professeure d’espagnol. Ils représentent en quelque sorte l’école".

Déjà présent sur la scène il y a quelques années avec des inspirations pop, Black Paper Plane sera enfin suivi de Reckless Chumps.

Se projeter pour le double anniversaire

Pierre Debraine le confirme: la majorité des participants sont des jeunes scolarisés ou ayant été scolarisés au sein de l’établissement, mais l’événement ne se veut certainement pas privatif : "On essaie de s’ouvrir à l’extérieur. On travaille toujours un maximum sur le local et le durable en réalisant par exemple des jetons et gobelets en partenariat avec le Fablab. Mais cette année, on a également mis l’accent sur la communication avec la prospection et la fabrication de bâches réutilisables.

L’affiche du festival a aussi été remarquée. On a collaboré avec les élèves de troisième et quatrième de l’option artistique de l’IPES. Leur professeur a rassemblé leurs dessins".

Cette petite évolution publicitaire vise à préparer l’année prochaine : "En effet, on fêtera un double anniversaire: les 25 ans du festival (sans compter les deux ans de Covid) et les 100 ans de L’Union des anciens qui, grâce aux bénéfices récoltés lors du BaraRock, aide financièrement les élèves précarisés. On a également dans l’idée de faire évoluer la formule vers d’autres styles musicaux".

BaraRock, vendredi prochain, de 18h à 1h. 7 € en prévente, 9 € sur place et gratuit pour les moins de 12 ans ; barbecue ; bières locales.