Jean-Pierre était typographe dans la célèbre imprimerie tournaisienne, Casterman. Il y a travaillé plus de douze années. Ensuite, il a fait carrière à la prison de Tournai en qualité de chef de service. À soixante ans, il passait son dernier examen de promotion afin de prouver aux plus jeunes qu’il faut toujours essayer d’aller plus loin! C’est en octobre 2000, qu’il a pris sa retraite bien méritée.

Rose-Marie a travaillé aux 3 Suisses et chez Casterman, avant de terminer sa carrière professionnelle à la Ville de Tournai en qualité d’auxiliaire professionnelle. Elle est retraitée depuis 1998.

Il avait treize et elle onze ans lorsqu’ils jouaient ensemble à l’avenue de Maire. Ils se sont connus très jeunes. C’est donc tout naturellement, qu’ils se sont mariés et qu’ils ont eu deux filles, deux petites-filles et un petit-garçon, ainsi qu’un arrière-petit-garçon qui se prénomme Lowenn.

C’est devant leur famille réunie au domicile familiale qu’ils ont reçu les félicitations et la magnifique orchidée des mains de Philippe Robert, échevin de l’État Civil, venu représenter le collège communal.