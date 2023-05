Agenda Wapi: la Nuit des Musées, salon Saveurs et Nature, Familles en Fête, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.La Nuit des Musées (Tournai, Quevaucamps, Bernissart, Comines…)

Dans le cadre de la nuit européenne des musées, ce samedi 13 mai, plusieurs musées de Wallonie picarde ouvrent leurs portes en soirée et proposent diverses activités.

À Tournai: musée des Beaux-Arts, musée d’Histoire naturelle et Vivarium, musée du Folklore et des Imaginaires, musée de la Tapisserie, musée des Arts de la Marionnettes, et le beffroi

À Quevaucamps: fondation Paul Duhem

À Bernissart: musée de l’Iguanodon

À Comines: musée de la Rubanerie

2.Salon Saveurs et Nature (Saint-Léger)

Le salon "Saveurs et Nature" ouvrira ses portes ce dimanche 14 mai sur la place des Templiers, à Saint-Léger (Estaimpuis), pour y rencontrer plus d’une trentaine de producteurs locaux, artisans et associations.

En douze éditions, le salon "Saveurs et Nature", organisé traditionnellement le dimanche de la Fête des Mères par la Commune d’Estaimpuis, est devenu un événement incontournable en Wallonie picarde. Il attire chaque année près d’un millier de visiteurs dans le petit village de Saint-Léger.

De 10h à 18 h, ce dimanche 14 mai, une trentaine de producteurs locaux, artisans et associations seront présents sous le chapiteau installé sur la place des Templiers pour éveiller les papilles gustatives (fromages, confitures, salaisons, glaces, pâtisseries…) et prodiguer des conseils avisés pour préserver notre patrimoine naturel. À l’occasion de la Fête des Mères, des artisans et artistes proposeront également de nombreuses idées de cadeaux: confiseries, savons, tisanes, fleurs, illustrations, bijoux… En clin d’œil, à la place qui accueille le salon, les Templiers seront également mis à l’honneur. Les visiteurs pourront vivre, comme autrefois, à 15h et à 16 h, une cérémonie d’entrée d’un nouveau Frère dans la "Commanderie de l’Ordre du Temple de Saint-Léger".

Entrée libre

3.Familles en fête (Celles-en-Hainaut)

L’événement "Familles en fête" se déroule ce samedi 13 h au parc communal de Celles.

Coordonné par le Plan de cohésion sociale et par l’Amo (aide en milieu ouvert) Le Hamo, de Frasnes-lez-Anvaing, l’événement "Familles en fête" revient, ce samedi, dans le parc communal de Celles. Il s’adresse principalement aux enfants de moins de 12 ans.

Au programme de l’après-midi ? Des bulles de savon géantes, des châteaux gonflables et des ateliers de jeux en bois. Deux ateliers "parents-enfants" seront également proposés: jardinage (de 14 h 30 à 16 h) et tote-bag (de 15 h 30 à 16 h 30). Toutes les activités sont gratuites.

