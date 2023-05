Neuvième édition du Skate & Rock à Tournai : "une journée festive, familiale et gratuite"

Deux événements mettent particulièrement en valeur le skatepark tournaisien: D’abord la Metropolitan Cup (en septembre), devenue une compétition sportive renommée et attractive. Plus près de nous dans le calendrier: le Skate & Rock s’est aussi fait une place au soleil. Il aura lieu le dimanche 21 mai prochain. "La formule reste sensiblement la même puisqu’on a trouvé un bon équilibre entre les prestations musicales et les exhibitions sportives ", poursuit l’organisateur, qui garde l’amour du skateboard chevillé au corps.

Côté scène, les artistes sont tous locaux ou presque puisqu’on comptera sur DJ ASH.K.L, MIT (punk), Mitraille (punk rock), Bart Kobain (rap), Jodie Faster (la tête d’affiche rock) et Namski (rap, hip-hop) pour électriser le site. "À 14 heures, c’est le groupe 7.5 City Club qui se produira. Pourquoi j’en parle ? Parce que l’un de ses membres, Moussa Koume, est aussi le plus grand espoir tournaisien du skate. Il sera sur les planches de la scène en début d’après-midi et sur sa planche à roulettes juste après", précise J-B. Kins.

La transition est toute trouvée pour évoquer l’exhibition. Les skateurs de moins de 16 ans auront leurs épreuves, avant d’enchaîner sur les adultes. "On commence par le concours des meilleures figures (best tricks) avant la Death Race, où le départ est groupé. C’est souvent l’épreuve la plus spectaculaire de la journée (16h30). "

Il restera alors deux autres épreuves, dont le Cash for Tricks (600 euros de primes à distribuer). "En parallèle, on prévoit des animations qui tournent autour du monde du skate avec un tatoueur, du graf’, du BMX, etc. L’idée reste de proposer une journée familiale et 100% gratuite. Grâce au soutien précieux de la Ville, on y arrive. Et on prépare déjà quelque chose de spécial pour la 10e édition, en 2024 !"