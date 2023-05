Ce rendez-vous met aux prises les "féristes" ayant au moins atteint le stade des quarts de finales lors des divers tournois organisés cette saison par les différentes sociétés.

Le club des "Amis d’Allain" (D1) est dirigé par Jean-marie Menet (président-trésorier) et Laurence Devleeshouwer (secrétaire).

Nouveauté cette année, un Challenge des As a été lancé, une épreuve qu’il faudra remporter à trois reprises, non consécutives, pour le conserver.

Le tournoi des As a regroupé 26 équipes, hommes et dames. Parallèlement, les organisteurs ont mis sur pied un tournoi exclusivement féminin. Celui-ci a rassemblé 15 équipes.

Chez les dames, la finale a opposé Hélène Hourez et Sylvie Douterlugne (St-Brice) à Laurence Devleeshouwer (Allain) associée avec Patricia Durot (Brogteux). Sur le score de 24/14, Hélène et Sylvie se sont imposées.

Un fort beau quatuor était en lice pour la finale du tournoi des As avec d’une part Pascal Mauquoy (Chercq) et Comblé Gaëtan (Escampeux) opposés à Bastien Devleeshouwer et Kévin Cardon (Amis d’Allain). Sur le score de 24 à 16, Gaëtan et Pascal ont remporté cette prestigieuse épreuve et ont pris une option pour le nouveau challenge des As.

Prochain rendez-vous pour les "féristes", le samedi 13 mai au Régina pour le tournoi des "Trois fois vingt" ans.