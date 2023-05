"Du jamais vu" à la Nuit des musées tournaisiens ce samedi 13 mai

De 18h à minuit, des activités, performances et dégustations prennent place parmi les œuvres. L’événement organisé par le service de gestion culturelle et muséale de la Ville s’anime autour de la thématique suivante: "du jamais vu dans les musées".

C’est totalement gratuit, mais certaines visites particulières requièrent une réservation.

Musée des Beaux-Arts

Le temps des représentations, le musée ferme ses portes.

– Comme on regarde (18h30, 20h et 21h30): visite mouvementée avec la chorégraphe Nathalie Marcoul et Danse&Cie.

– Réserves du musée avec les conservateurs (18h, 19h30, 21h et 22h30): les places sont limitées.

Réservation sur culture@tournai.be

– À la rencontre de Mr Charlier (19h15, 20h45 et 22h15): pour les enfants, à partir de 8 ans.

– Ambiance parvis: Vie en rose, Chamboule-Tout, Ah-Ouh Cha Cha Cha, avec Mister Pink la musique est une fête, non peut-être.

– Guinguette du Père Lathuille : par les Amis du musée des Beaux-Arts

TAMAT

– "Animal Textile" (18h, 18h30, 19h et 19h30): découverte sensorielle de l’exposition.

– Atelier tissage (de 18h à 21h).

– Grande braderie (de 18h à 21h): des catalogues, affiches, cartes postales sont proposés à petits prix.

– Ouverture des ateliers de restauration (de 18h à 21h): les restaurateurs-conservateurs partagent leur savoir-faire et quelques anecdotes de carrières.

– Open Studio des résidents (de 18h à 21h).

– L’impro s’empare des tapisseries avec la troupe RTT (21h et 22h).

– Bar de la brasserie locale Spits Beer.

MuFIm

– "La foire du monde": installations d’Étienne Lautem.

– Atelier picard et cabaret wallon (de 18h à 21h): lectures et chants avec Pascal Winberg et Bruno Delmotte.

– Atelier d’écriture avec les écrivains publics.

– À la découverte des "objets mystères" : à partir de 5 ans.

– Rencontre avec la marionnette Cindy (19h, 20h, 21 et 22h).

– Animation jeux anciens (de 18h à 21h): jeu de fer avec Alexandre Copin et le Piou des Trous avec Pierre Callens.

– Visite "Martine": avec Jacky Legge.

– Café à l’ancienne (de 18h30 à 19h45): préparation avec Joëlle Béké.

– Plan militaire et ses reliefs (20h30 et 22h30): avec les Amis de la Citadelle.

– Ambiance rétro-jazz (de 20h à 22h): avec Marie Mawet.

– Bar de la brasserie locale Grand Mir et cornet de frites à l’Extra mobile.

Musée des Arts de la marionnette

– Spectacle d’ombres chinoises (18h30, 20h et 21h30): "L’enfant magique et le roi dragon".

Réservation sur www.maisondelamarionette.be.

– Visite à la lampe de poche.

– Projection d’ombre sur la façade (21h30).

– Guinguette, bar et croque-monsieur.

Musée d’Histoire militaire

– Tir à l’arbalète: avec la Cie des Phéniciens.

– Démonstration de Wargame.

– Cracheurs de feu (de 21h à 22h): par la Cie carnavalesque des Nerviens nerveux.

– Dégustation d’hydromels et d’hypocras.

Musée d’Histoire naturelle et Vivarium

Pour le bien-être des animaux, le jardin est fermé à partir de 21h.

– Nourrissage des animaux (19h et 21h): tortues et lézards ainsi que les caïmans, tortues aquatiques et poissons.

– Jeu de piste.

– Exposition "Birds".

– Pièce exceptionnelle sortie des réverses.

– Ambiance dans le jardin (de 18h à 21h): avec Aristosax et le duo Insomniaks.

Beffroi

– Concert par François Clément (de 21h à 22h).

Sachez que d’autres musées de Wallonie picarde se la jouent nocturne. Ex: le musée de l’Iguanodon à Blaton (069/76.66.13) ou la Fondation Paul Duhem avec son exposition actuelle à Quevaucamps (www.fondationpaulduhem.eu).