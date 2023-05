Changement à la tête de la rédaction du Courrier de l’Escaut à Tournai

Audrey, 41 ans, est journaliste au Courrier de l’Escaut depuis 2007. Elle a couvert pour la rédaction les régions de Tournai, Mouscron et Ath. Licenciée en Information et Communication (UC Louvain) et en Sciences politiques (UC Louvain), elle est également chargée de cours à la Haute École Louvain en Hainaut (HELHa). Elle prendra ses fonctions le 1er juillet 2023, date à laquelle Jean-Pierre De Rouck, actuel chef d’édition, a émis le souhait de réduire son temps de travail (mi-temps), à un an de son départ en retraite.

"Le Courrier de l’Escaut est un journal de qualité, bien ancré en Wallonie picarde, une région qui m’est chère. Continuer à le faire rayonner en offrant à nos fidèles lecteurs des informations fiables et pertinentes est pour moi une évidence", confie la nouvelle responsable de l’édition Wallonie picarde du groupe L’Avenir. "Avec toute l’équipe dans laquelle je travaille depuis plus de quinze ans, je suis persuadée que nous relèverons le défi de la transition numérique et surmonterons les difficultés qui touchent le secteur de la presse. Les défis seront nombreux, mais je suis persuadée que notre motivation et notre professionnalisme nous permettront de les relever avec succès".