Rencontre avec Julien Bauwens, nouveau président de l’IMSTAM (Wallonie picarde)

"Je faisais déjà partie de la structure et il fallait que nous ayons un président afin d’assurer les négociations avec les communes pour mener à bien la prorogation, explique-t-il. J’ai décidé d’endosser ce nouveau rôle parce que je crois en cette intercommunale. Il est nécessaire qu’elle continue à fonctionner, et il faut assurer une stabilité pour le personnel. De par ma formation d’assistant social, je suis sensibilisé au travail des infirmières à domicile. Je connais les difficultés qu’elles peuvent rencontrer dans leur quotidien, et je les respecte beaucoup ".

Le plus gros défi qu’aura à relever Julien Bauwens pendant cette dernière année de mandat, sera de poursuivre les négociations avec les communes pour la prorogation. "Heureusement, la pérennité de l’IMSTAM est déjà assurée pour 2028. Il reste quelques communes qui réfléchissent encore à resigner avec l’intercommunale, mais la porte n’est pas fermée", rassure Julien Bauwens confiant.

Développer les services

Depuis sa prise de fonction, le nouveau président a tenu à rencontrer le personnel de l’intercommunal : "Je suis bien épaulé. Colette Legrand, la directrice, me guide dans les décisions quotidiennes. Nous avons abordé les nouvelles perspectives que nous souhaitons adopter. Il est question de développer des services touchant à de nouvelles thématiques qui émanent des constats faits sur le terrain, mais nous ne pouvons pas en dire davantage. Les communes et les CPAS peuvent également être force de proposition pour une collaboration ou pour développer une activité avec nous, dans le domaine de la santé", suggère Julien Bauwens.

Une autre volonté du nouveau président est de pouvoir communiquer sur l’importance des services proposés par l’intercommunale : " On a beaucoup parlé des sujets polémiques qui n’avaient finalement rien à voir avec l’essence même des services que nous proposons, ce qui est dommage pour les infirmières.

Je trouve qu’il est essentiel que l’on parle davantage de fond, de leur travail, et l’intérêt de faire vivre une intercommunale comme la nôtre."