Tournai: Icono Memoria et croix byzantine, les nouvelles "folies" de Pierre Peeters

Les larmes de Marie-Madeleine

L’éditeur Pierre Peeters, photographe technicien de formation et de métier -il compte parmi les tout premiers à avoir compris le potentiel de la révolution numérique-, renverse la table. Ayant eu tout au long de sa carrière un accès exceptionnel à des pièces et documents rares dans le cadre de missions photographiques (bible de Lobbes, chapelles interdites, croix byzantine…) il donne à (re-)découvrir, une centaine de chefs-d’œuvre et leurs détails (ces derniers mots soulignés deux fois), conservés en divers lieux à Tournai.

Beaucoup connaissent l’homme qui tombe dans la cathédrale, mais qui a pu voir le nain-atlante, dans la chapelle Sainte-Catherine… fermée au public. ©Pierre Peeters

Qui a jamais vu les larmes de Marie-Madeleine sur le Jordaens de la cathédrale ?Qui a un jour pu repérer la fresque du nain-atlante supportant la voûte de la chapelle Sainte-Catherine (cathédrale aussi) ?

"Je rêve de créer une mémoire visuelle de cette ville. Je m’y suis attelé, mais ce n’est pas un travail qui peut se réaliser seul. […] Depuis qu’elles existent, je travaille selon les normes Unesco reconnues par les (vrais) professionnels. C’est à mes yeux la meilleure façon de valoriser Tournai, de lui offrir un rang conforme à ses mérites qui restent largement sous-évalués."

Ce travail pour la mémoire, c’est donc d’abord un travail de numérisation standardisée qui rendra les œuvres accessibles à tous, chercheurs comme grand public, qui permettra des publications (en ligne ou papier) spécialisées. En ce sens, Icono Memoria n’est pas une fin en soi. Ce doit être un déclencheur d’envies.

À lire pour mieux regarder

Pierre Peeters et Marc Quaghebeur ©Eda

Pour expliquer cette volonté de grand album sans textes autres que de simples cartels (mais avec bibliographie pour chaque élément), qui d’autre que Marc Quaghebeur… homme de lettres s’il en est ? Le spécialiste des littératures belges francophones signe un avant-propos qui aidera celles et ceux qui ont soif de lire et d’intellectualiser, à entrer de plain-pied dans Icono Memoria. Et d’ouvrir alors grand les yeux sur tant de beautés révélées.

Icono Memoria, 432 pages, une photo par page, 407 illustrations, couverture cartonnée. Éditions Wapica, en collaboration avec Amis de Tournai, Tamat, Ville de Tournai. Prix en souscription: 80 €. Présentation de la maquette à Tamat, place Astrid, le 13 mai (nuit des musées). Publication prévue le 9 septembre (journées du patrimoine). Pour suivre l’évolution du projet: www.editionswapica.be/icono/