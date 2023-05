Henri Delacroix et son épouse, un couple templeuvois en diamant!

Français d’origine, né à Roubaix le 10 octobre 1940, il effectua son service militaire en Lorraine. C’est là qu’il rencontra l’amour de sa vie originaire de Lauterbach (Allemagne) le 8 décembre 1943. Leur mariage s’est déroulé le 23 avril 1963, à Carling (Lorraine) au retour d’Henri, mobilisé trois ans lors de la guerre d’Algérie. Dans la foulée, le couple s’installe à Templeuve jusqu’en 2008, date à laquelle il décide de déménager dans un appartement à Tournai.

Chauffeur et coureur cycliste

S’il effectua sa carrière professionnelle en qualité de chauffeur chez Lotigier de 1966 à 1996, Henri était aussi un grand passionné de vélo au point de s’illustrer en compétition. Il évolua ainsi jusqu’en licencié 1ère catégorie. Champion de France militaire de 1956 à 1958, il fit notamment partie du Vélo Club de Roubaix en compagnie de Jules Renard puis des formations Carpano et Flandria devenant l’équipier de Germain De Rijcke (vainqueur du Tour des Flandres), de Mickey Seynaeve, ou encore de Willy Bocklant, Walter Planckaert, Joseph Groussard et Fred Debruyne.

Anne-Marie et Henri ont une fille, Karine, animatrice à France Bleue Savoie, deux petits-enfants – Marine et Maxime – et depuis quelques semaines un arrière-petit-fils, Léon. Quelques anecdotes furent évoquées par Willy Deschrijver (ancien collègue de Willy), Baudouin Delachapelle (ex WLS et radio contact qui inspira Karine pour faire carrière dans la radio) et du Templeuvois Jean-Jacques Meunier ancien supporter d’Henri.