Accidents avec cyclistes: des obligations de part et d’autre pour éviter un drame

"La route se partage, tout comme les responsabilités, relève le Kainois Jean-Louis Verscheure, secrétaire de la Fédération Belge Francophone de Cyclotourisme et de VTT. Pour une bonne cohabitation, il faut que tout le monde y mette du sien, respecte le code de la route et connaisse les règles imposées aux autres."

Moins de 15 vélos… sur la piste cyclable

Des règles qui varient selon que l’on soit en agglomération ou pas, et en fonction du nombre de cyclistes. Ainsi pour les groupes de moins de 15 (et peut-être bientôt moins de 10, suite à la modification du code de la route sollicitée par le ministre Georges Gilkinet), les cyclos doivent circuler sur les pistes cyclables. "Mais il y a encore de nombreuses routes et chemins dépourvus de piste cyclable, fait remarquer Jean-Louis Verscheure. Et parfois, il y en a mais elles sont en mauvais état avec des cailloux, des feuilles, de la végétation, des trous, etc. Le code de la route précise bien que l’obligation d’emprunter les pistes cyclables n’est d’application que si elles sont praticables… Dans le cas contraire, les cyclistes peuvent rester sur la route."

À deux de front, pas plus

Il y a aussi la notion "à deux de front" qui est importante de connaître pour éviter des frictions entre les cyclistes et les automobilistes. En effet, les cyclistes (si moins de 15 personnes) sont autorisés à rouler à deux de front, mais jamais plus. En agglomération, ils doivent néanmoins se remettre en file si le fait de rouler à deux empêche de croiser un autre usager en sens inverse. La règle est encore plus précise hors agglomération. Les cyclistes doivent également rouler en file si un véhicule approche derrière eux…

Pour les pelotons de plus de 15 cyclos, ils peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée, à condition de rester groupés et de n’utiliser que la bande de droite de la chaussée ou, s’il n’y a pas de bandes de circulation, de ne jamais dépasser la moitié de la chaussée. Inutile donc pour les automobilistes de s’énerver… Il leur est demandé de faire preuve de patience et de ne pas tenter de dépassements risqués.

Une distance latérale d’1 à 1,5 m pour dépasser

"Les automobilistes doivent également respecter le code de la route, insiste la commissaire Magali Delannoy de la police locale de Mouscron. Ce dernier prévoit d’ailleurs que lors d’un dépassement, les conducteurs d’un véhicule automobile doivent laisser, entre leur véhicule et le cycliste, une distance latérale d’au moins 1m50 hors agglomération et d’au moins 1 m en agglomération. Cette manœuvre de dépassement doit s’effectuer avec toutes les règles de prudence qui s’y rapportent: clignotant, distance suffisante, rabattement en sécurité, etc." Si cette distance ne peut être respectée (voitures venant de face, présence d’une ligne blanche continue…), il convient alors de freiner et d’attendre un petit peu, derrière les cyclistes, avant de pouvoir dépasser en sécurité.

"Si nous constatons un comportement inadapté d’un automobiliste qui met en danger les autres usagers de la route, nous pouvons l’interpeller, et éventuellement verbaliser, ajoute la commissaire mouscronnoise. Par contre, nous appelons aussi les cyclistes à la plus grande prudence et vigilance, même s’ils ont priorité et sont dans leurs droits… Parce qu’en cas d’accident, ils ne doivent pas oublier qu’ils sont les plus vulnérables et les plus en danger."

Si le nombre de participants dépasse les 50 cyclistes, le groupe doit être encadré par au moins de deux capitaines de route et deux voitures d’escorte.