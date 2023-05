Agenda Wapi: marché des créARTeurs, Rendez-vous en terre agricole, Journée bien-être animal… et d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.Marché des CréARTeurs (Tournai)

©Marché des CréARTeurs

Chaque premier dimanche du mois, des artistes et artisans s’installeront sur la place du Vieux Marché aux Poteries, au pied de la cathédrale de Tournai. Le premier Marché des CréARTeurs se tient ce dimanche 7 mai, de 10h à 18 h.

Ce dimanche 7 mai, de 10h à 18 h, le Vieux Marché aux Poteries retrouve les CréARTeurs pour le premier marché de l’année. L’événement se veut une vitrine de l’univers et du savoir-faire d’artistes et artisans transfrontaliers désirant vivre de leurs créations.

Un marché convivial proposant aussi, à 14h et à 17 h, les concerts de Zuzanna Skowron et César Nrishima, un duo aux influences latines.

2.Rendez-vous en terre agricole

En ce mois de mai, la province de Hainaut invite à la découverte de nos agriculteurs et de leur savoir-faire. Plusieurs rendez-vous sont annoncés, ce week-end, en région d’Ath et dans le pays des Collines.

Pour la troisième année, Hainaut Développement organise des "Rendez-vous en terre agricole" tout au long du mois de mai. En Wallonie picarde, les premières rencontrent se tiendront dès ce week-end, et particulièrement dans la région d’Ath et du Pays des Collines.

Ce vendredi 5 mai, le comptoir "A la bon’heure locale" organise un marché des producteurs locaux dans la cour de l’Institut technique libre, à Ath.

La biennale gourmande Collinaria (samedi 6 mai), à Ellezelles, s’inscrit également dans le programme, avec un marché des producteurs locaux ainsi que plusieurs animations, ateliers, démos et dégustations.

©La Bergerie des Collines

La Bergerie des Collines (Œudeghien) sera l’un des points d’intérêt de ce week-end, à la découverte de l’élevage et de la fromagerie avec des activités pour le plaisir des petits et des grands. Programme des activités, samedi et dimanche: tonte des moutons, démonstrations de la traite, balades en calèche, animation autour du pré-verger en partenariat avec "Diversifruits". Un petit marché de producteurs locaux sera également organisé sur le site de la ferme. Jeux en bois, château gonflable, grimage et activités ludiques raviront les plus jeunes.

Au départ de la Bergerie des Collines, Hainaut Développement organise, ce dimanche 7 mai, à 10h une balade à vélo pour comprendre les paysages agricoles du Pays des Collines. Les cyclistes prendront la direction de Wodecq, et de la Cense d’Hortésie.

Visite libre, ce dimanche, à la Cense d’Hortésie, un écosystème cultivé en permaculture. Exposition d’aquarelles ayant pour thème les paysages champêtres du Pays des Collines.

À lire: Des rendez-vous en terre agricole : des fermes de Wallonie picarde ouvrent leurs portes et proposent moult activités

3.Journée bien-être animal (Enghien)

Dimanche 7 mai, le parc d’Enghien accueille la 3e édition de la Journée du Bien-être animal, une organisation de l’ASBL Amour de Galgos. Quelque 70 associations et professionnels y seront à l’écoute des sollicitations du public.

©Amour de Galgos

L’association et refuge Amour de Galgos organise, ce dimanche 7 mai, dans le parc d’Enghien, sa Journée Bien-être animal. Plus de 70 stands (associations de sauvetage du chien, des chats, des rongeurs, du cheval, animaux de ferme ; comportementalistes ; vétérinaires ; ostéopathes ; massothérapeutes ; commerçants…) sont annoncés.

Conférences, balade canine encadrée (à 14 h), bénédiction des animaux (à 13 h 45), jeux maîtres/chiens et activités diverses rythmeront également cette journée dédiée à tous les animaux.

Entrée gratuite.