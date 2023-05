Sous la pluie et au micro de Notélé, ils évoquent une menace pour la biodiversité et une dépréciation de la nature environnante.

Sur la toile, l’un des plus véhéments détracteurs du RAVeL Ere-Tournai va plus loin en parlant de "carnage écologique", avant de mettre en cause l’abattage d’arbres ou le revêtement choisi (béton).

Est-ce un combat perdu d’avance ? " Le projet est sur les rails et on peut confirmer que la piste sera logiquement aménagée à la fin de l’été ", confie Jean-François Letulle. L’échevin tournaisien de la mobilité rappelle que le tronçon prévu entre Willemeau et Ere a été abandonné pour cette mandature," notamment en raison du terrain de tennis, que veulent conserver de nombreux citoyens d’Ere", précise l’intéressé.

Concernant la partie de la liaison cyclable située entre Ere et Tournai, le marché a été attribué. "Sur une largeur de dix mètres, le sol conserve des traces de l’ancienne voie de chemin de fer. De ce fait, l’eau ne pénètre pas ou très peu. Ici, le RAVeL mesurera trois mètres de large et permettra enfin de relier Ere et Tournai. "

Pour l’échevin, c’est l’un des maillons important d’une chaîne, ou plutôt d’une couronne qui permet de relier Tournai depuis Orcq, Froyennes ou Froidmont par les liaisons cyclables aménagées ces dernières années. "Tous ces chemins convergent vers un important bassin de vie et d’activité, l’hôpital, les écoles, etc ", détaille encore Jean-François Letulle.

Si le tronçon entre Ere et Tournai est probablement celui qui fait le plus jaser, d’autres liaisons RAVeL sont prévues sensiblement à la même période dans le calendrier de la Ville de Tournai. L’échevin de la mobilité cite notamment une piste d’un peu moins d’un kilomètre entre Tournai Expo et la rue du 24 août (en site propre, donc séparé des automobilistes), un tronçon du côté de Warchin ainsi qu’un autre pour rejoindre la gare, en passant sous le pont Morel. "Je crois qu’il faut véritablement booster l’usage du vélo. Et pour y arriver, la meilleure solution reste de proposer des alternatives d’itinéraires en dehors du trafic", conclut-il.

Une marche en avant qui n’arrange pas les opposants, à Ere, mais qui s’inscrit finalement dans l’air du temps.