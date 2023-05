Bientôt, notre regard est accroché par une construction massive le long de l’Escaut à Chercq: ce sont les anciens fours à chaux et à ciment naturel, notre coup de cœur !

Ces fours remarquablement conservés nous rappellent à quel point fut pénible et dangereux ce travail de la pierre ; on y voyait les enfourneurs, les défourneurs, les rompeurs, les tailleurs de pierre sans oublier les enfants et les femmes. Le danger était permanent et il fallait respirer à longueur de journée cette poussière qui vous sautait à la figure.

Aujourd’hui, que le vent soit au nord ou à l’ouest, qu’il pleuve, qu’il neige ou que le brouillard soit présent, ce vestige nous surprend toujours et oriente nos pensées vers cette activité qui marqua le paysage au XIXe siècle et durant une partie du XXe.

L’exploitation ayant cessé, ces fours à chaux étaient destinés à disparaître… Mais, c’était sans compter sur la volonté et l’esprit créatif de quatre passionnés qui nous laissent comme carte de visite les premières syllabes de leur nom de famille: FaMaWiWi.

Avec ténacité et malgré les nombreuses difficultés financières et administratives, ils ont sauvé ces ruines et leur ont donné une autre vie. Un peu en retrait, un pont-levis s’ouvre lentement comme les ailes d’un oiseau et nous invite à traverser les fours à chaux et à découvrir dans cette pénombre un tronc noir calciné qui a épousé la courbe des voûtes. Dehors, le chemin montant s’enroule autour d’un monumental four-sculpture: nous sommes maintenant dans le jardin de la mémoire où chaque adhérent au projet défini, peut laisser un message de son passage sur terre par l’intermédiaire d’un passe-mémoire, colonne bien droite couronnée d’un symbole choisi.

Visiter ces lieux, c’est s’assurer d’une très belle balade dans la nature et découvrir un projet vraiment unique.

Les FaMaWiWi, passeurs de mémoire, organisent de nombreuses activités et peuvent vous faire découvrir leurs projets.

www.famawiwi.com