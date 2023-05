Jeux en tous genres et bières artisanales se donnaient rendez-vous du côté de Ramegnies-Chin durant le long week-end du 1er mai ! Pas moins de 1000 personnes sont venues s’amuser en famille ou entre amis, avec un goût de nostalgie, face aux flippers et autres consoles, issus d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître…

La magie de Poudlard – St-Luc !

Une idée originale née des esprits de trois potes, chacun expert dans son domaine: "Julien Bonney fait partie des organisateurs de grands événements geek dans toute la Belgique. Geoffrey Cornesse est un grand amateur du monde brassicole. Enfin, je me charge de la partie technique, jeux d’arcades et réalité virtuelle. C’est ainsi que nous est venue l’idée, au détour de discussions entre amis, de mettre en musique nos différentes compétences pour proposer cet événement", commence Geoffrey Crepin, gérant de la société "Misora".

La brasserie Cazeau, la brasserie Borinage, la Mosquito Brasserie et la Spits Beer ont également pu mettre en avant leurs produits locaux. ©EdA

Et quoi de mieux pour accueillir les amateurs des mondes fictifs que le cadre de l’école Saint-Luc, qui fait inévitablement penser au célèbre Château de Poudlard de la saga Harry Potter.

"La magie qui entoure ce lieu a sans aucun doute joué dans le succès du ‘Craft Beer and Gaming’. L’école nous a d’ailleurs bien aidés à communiquer autour de l’événement", continue Geoffrey.

Plus simples mais plus beaux de nos jours !

Malgré l’âge avancé de certains jeux tels que flippers ou consoles d’arcades, les plus jeunes y trouvaient eux aussi leur compte ! L’occasion de montrer à la nouvelle génération qu’autrefois les jeux vidéo étaient bien différents…

Différents, mais tout aussi addictifs: "Je suis venu avec mon fils de 5 ans, qui n’arrive plus à lâcher les manettes des jeux avec lesquels je m’amusais à son âge", sourit Aurélien Lecocq, un brin nostalgique du haut de ses 36 printemps.

Ce papa passionné du monde geek est aujourd’hui passé à la nouvelle génération de consoles, avec son lot de différences mais toujours avec le même amusement: "Les jeux d’il y a 20-30 ans étaient plus compliqués, moins destinés au grand public. Par exemple, être touché deux fois dans un jeu d’affrontement signifiait un retour à la case départ, ce qui nécessitait une vraie adresse et une connaissance des combinaisons sur le bout des doigts. De nos jours ce n’est plus le cas mais les jeux sont plus réfléchis, avec un fil conducteur, une histoire et surtout des graphismes incomparables".

Du côté du "Craft Beer and Gaming" et fort du succès de cette édition 2023, une 3e organisation est prévue pour 2024. Le lieu n’est pas encore connu mais les dates, elles, resteront sensiblement les mêmes.