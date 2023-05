Un budget de près de 20 millions a été dégagé afin de soutenir un maximum de projets structurants de grande ampleur et bénéfiques pour la préservation du patrimoine, l’attractivité touristique, l’économie et l’emploi.

Parmi les lauréats, trois biens sont situés dans la Province de Hainaut. Une subvention totale de plus de 6 millions sera allouée pour: l’ancienne gare de Peruwelz, le Carré Janson à Tournai et l’hôtel de Ville de Mons.

2.660.000€ pour le bâtiment de la gare de Péruwelz

La gare de Péruwelz, classée comme monument, a été conçue fin du XIXe siècle dans un style néorenaissance. Grâce aux nombreux voyageurs (plus de 500.000/annuel), cette gare frontière était, au milieu du XXe siècle, un lieu important de l’économie locale. Les travaux de restauration extérieure, réalisés entre 2011 et 2012, ont permis de rénover les façades, châssis vitraux, ferronneries ainsi que les toitures des sanitaires et du hangar.

Les travaux qui seront réalisés sont les suivants:

- Le hall majestueux restera l’entrée principale et accueillera, outre les différents accès aux autres fonctions, un espace dédié au tourisme, à la mise en valeur de produits ou savoir-faire locaux ainsi qu’à des expositions.

- Un espace pourra accueillir un guichet touristique permettant de communiquer des informations sur les nombreuses activités et attractions à visiter dans Péruwelz, ses également dans ses alentours.

- Le rez-de-chaussée comprendra également une brasserie permettant d’accueillir une septantaine de personnes et un espace commercial.

- L’étage accueillera une infrastructure de quartier composée de 3 espaces différents: un espace évolutif et deux espaces polyvalents.

Cela permettra à la gare de devenir un point central d’orientation des touristes puisqu’elle est située au centre d’un ensemble de sites et attractions touristiques (Your Nature, Basilique Notre-Dame de Bonsecours, Dock79, …).

1.5 million pour un parcours touristique, pédagogique et immersif au Carré Janson

Les travaux battent leur plein au Carré Janson ©EdA

Situé juste à côté de la cathédrale et du beffroi, le projet du Carré Janson vise à valoriser le site des Anciens prêtres, monument classé. Ce futur centre sera la nouvelle vitrine de la ville.

Un parcours touristique, pédagogique et immersif sera créé. Celui-ci mobilisera tous les sens des visiteurs et les plongera dans des décors imaginaires entièrement artificiels et des salles historiques. Ce parcours original, d’une durée de 45 min à 1 h 30, se déploiera sur 2.000 m², dans les trois bâtiments historiques de l’Hôtel des Anciens prêtres et de l’ancienne bibliothèque, et sur trois niveaux totalement réaménagés.

Le Carré Janson est un des éléments-clé de la valorisation touristique de Tournai, d’autant que la cathédrale sera difficilement accessible encore de longues années pour cause de restauration.

Ajoutons, pour être complet que 2 millions pour la rénovation et scénographie des salons de l’Hôtel de Ville de Mons.