Viscéralement attaché à son village de Thimougies, Louis Mariage, 29 ans, a fait son entrée en politique il y a une dizaine d’années.

"J’avais 17 ans quand on est venu me chercher pour figurer sur les listes et c’est donc à mes 18 ans, en 2012, que j’ai pris part à mon premier scrutin pour les communales. J’ai à nouveau été candidat en 2018 puis pour les fédérales de 2019, où j’étais deuxième suppléant pour le Hainaut, d’où mon arrivée prochaine à la Chambre."

Actuel co-président régional d’Ecolo, Louis Mariage a aussi exercé plusieurs autres mandats en interne. Professionnellement, il a obtenu un master en sciences politiques après avoir transité par l’UMons et l’ULB. Il a travaillé pour la fédération des maisons de jeunes et exerce actuellement dans le domaine de la santé au sein du Réseau Hainuyer pour l’Epanouissement et la Santé mentale des Enfants, Adolescents et Usagers assimilés (RHESEAU), où il est coordinateur local.

"Vu mon âge, j’entends être une voix pour cette génération amenée à vivre des changements profonds, mais mon travail parlementaire reste à définir avec le groupe."

Ces derniers jours, Louis Mariage avait entendu le nom de Marie-Colline Leroy circuler et savait donc qu’il risquait lui aussi d’être amené à exercer une nouvelle fonction. "C’est un chamboulement, bien sûr. Désormais, il va falloir se réorganiser et se montrer à la hauteur de la mission."