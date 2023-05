Ce moment militant et festif constituait aussi l’opportunité d’attirer de nouveaux membres dans l’optique des élections de 2024. "Notre première élection remonte à 2018 et Dominique Martin avait été élue conseillère communale à Tournai. Moi, j’ai été élu député wallon en 2019. Nous sommes les deux élus PTB en Wallonie picarde, rappelle Jori Dupont. Depuis, nous avons grandi et nous tablons sur des groupes de base. Nous en avons deux à Tournai, deux à Mouscron et deux à Ath."

Quand nous demandons à Jori Dupont si l’objectif est justement d’être présent dans un plus grand nombre de communes, il esquisse un petit sourire. "Je ne peux pas en dire plus pour l’instant, mais là où nous n’étions présents en 2018 que sur Tournai, nous avons envie de nous implanter dans d’autres communes et notamment là où nous avons déjà des groupes de base."

Autrement dit à Tournai mais aussi à Ath et Mouscron. "A Mouscron, c’est déjà officiel, Thibault Morel mènera la liste, poursuit Jori Dupont. En 2018, à Tournai, nous avions présenté une liste de 3 personnes. Le but sera cette fois d’étoffer nos listes. Nous voulons confirmer aussi notre présence au sein du parlement wallon."

"Une grande enquête en septembre"

Le PTB du Hainaut occidental entend sonder la population comme il l’a déjà fait. "Il n’y a pas mieux que les gens pour savoir quels sont les besoins actuels et dès lors, nous allons réaliser une grande enquête, sans doute à partir de septembre, afin de voir quelles sont les priorités de la population. On ira à sa rencontre en porte-à-porte. En plus, comme tous les scrutins se déroulent en 2024, nous interrogerons les gens sur des questions communales mais aussi régionales. Notre parti est un parti de travailleurs au sens large. Nous accueillons des ouvriers mais aussi d’autres profils comme une infirmière, un psychologue. Des gens qui connaissent les réalités de terrain."

Michaël Dugauquier travaille chez Audi à Forest. "J’ai rejoint le PTB il y a un peu plus d’un an et je fais partie d’un groupe de base à Tournai. Je n’avais jamais fait de politique, même si j’étais porté vers le socialisme. Maintenant, je fais partie du vrai socialisme", assure-t-il.