Tournai : le 13 mai, ce sera (aussi) "la nuit de la cathédrale"

Aux sources de la vie commune

L’ambition des organisateurs de cet événement est de "montrer que la culture et la spiritualité appartiennent bel et bien aux sources de la vie commune dans une Europe qui s’unifie de plus en plus. Notre cathédrale, monument religieux, culturel et historique à la fois, symbolise cette présence dans la vie publique en y renfermant aussi bien le souvenir des générations passées que les espoirs des générations présentes."

Pour l’occasion, la cathédrale sera ouverte de 18 à 23 heures. Un programme éclectique a été imaginé afin d’attirer tout type de public et notamment ceux qui n’ont pas pour habitude de se rendre dans la cathédrale. L’entrée sera libre. Tout comme l’accès au Trésor ce soir-là.

De la Peste à Notre-Dame des Malades

Tout au long de la soirée qui sera ouverte à 18h au son des cloches, le public sera accueilli aux abords de la fausse porte (chapelle Saint-Vincent) par une reconstitution historique costumée "Au temps de la peste" que proposera Histoire association, une troupe spécialisée dans ce genre d’exercice, basée à Fontenoy.

À quelques pas de là, au porche occidental de la cathédrale, il sera possible de participer au fleurissement de la statue de Notre-Dame des Malades, lauréate du Challenge Patrimoine 2022 de l’Institut royal du patrimoine artistique. En collaboration avec l’IRPA, des fleurs peuvent/pourront être achetées en ligne ou sur place le jour même et seront déposées au pied de la statue pour former un magnifique parterre. Les fonds récoltés serviront à financer la restauration-conservation de cette statue du XIVe siècle, véritable symbole de la cathédrale.

La cathédrale sous toutes ses coutures au sens figuré et au sens propre

Des visites guidées gratuites et/ou des animations seront enfin assurées à différents points de la cathédrale. 1. le porche occidental et la fameuse statue évoquée ci-dessus.

2. les fouilles archéologiques du bas-côté nord de la nef romane.

3. Notre-Dame "la Brune" et sa restauration.

4. Des marionnettes de doigts pour commenter les vitraux du bras sud du transept (privilèges et saga des rois mérovingiens)

5. Vitraux et polychromie de la chapelle de prière.

6. Trésor. Deux possibilités: une visite générale (avec quiz pour les enfants), une visite orientée vers les chefs-d’œuvre textiles conservés ici.

L’ensemble de la soirée sera ponctué d’interventions de la Maîtrise sous la direction d’Éric Dujardin (19 h30) et d’Étienne Walhain aux grandes orgues (21 h). Un temps de prière a également été prévu à 20 h.

Une nouvelle sonnerie de cloches donnera le signal de l’au revoir vers 23 h.