"Les yeux noirs": la dixième pièce de la Tournaisienne Céline Delbecq explore les violences faites aux femmes

Autrice, metteure en scène et comédienne, Céline Delbecq est aujourd’hui une personnalité de la scène francophone. De nombreux prix et reconnaissances ont salué son œuvre ancrée dans l’actualité, les failles et lueurs de la société occidentale. "Les yeux noirs" est sa dixième pièce de théâtre. Un triptyque explore, sous plusieurs angles, les violences conjugales et intrafamiliales.