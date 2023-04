Ce que ciblent les deux autrices dans cet ouvrage artistique, c’est le drame vécu par Camille, fin du XIXe siècle. "Implorer la vérité, tenter de saisir une facette d’une vérité qui un temps s’incarna en Camille Claudel. Distinguer ce qui fut elle et ce qui vint de Rodin le maître ou de Paul, le frère, des hommes tutélaires, voire écrasants. Ce que la folie emporte." Ce prélude à l’écriture poétique et à la suite de peintures d’après sculptures permet au lecteur d’approcher la démarche qui questionne une personnalité tourmentée. Les autrices ne donnent ni réponse ni leçon. Elles invitent, dans leurs recherches personnelles, des œuvres qui ont pour noms "Causeuses", "L’Implorante", "La Valse".

Le poème révèle la détresse de Camille, dans une volée d’interrogations et de ravinements rythmés. "Il n’a plus un regard vers elle./Alors elle déraille par les ruelles obscures./Trop d’impasses où fermente la pluie./Les poings se déchirent sur les portes sourdes./Le bois des bancs abandonnés suinte./Déguerpir./Qui l’accueillerait ? Une mère ?" En écho, peinture et dessins suggèrent souffrance et impuissance, malgré l’énergie, cette part d’enfance fiévreuse qui anime la sculptrice. "La Valse demeure dans son ivresse de leurres et de fastes, surgie de la masse, emportée par la musique, l’amour, la mort. La réussite est totale: sculpture et dessin rivalisant de puissance et d’évocation", écrit Colette Nys-Mazure.

"Camille", éditions L’Atelier des Noyers, 12€