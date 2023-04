Trois cyclistes du Tournaisis, grièvement blessés, après avoir été renversés à vélo dans le nord de la France

Parmi les cyclistes les plus touchés, on retrouve le Brunehautois Paul Bara. Son pronostic vital était engagé lors de sa prise en charge par les services de secours. Selon nos confrères du Nord Eclair, qui ont eu un contact avec le père de la victime, Paul Bara a été transporté par hélicoptère au CHU de Lille. Il a perdu beaucoup de sang et souffrirait de multiples fractures.

Une autre victime est le jeune Templeuvois Noé Carruba. Il souffre également de plusieurs fractures (fémur, bassin, tibia, clavicule) ainsi que de contusions pulmonaires et d'une artère touchée. Conscient, ses jours ne seraient pas en danger.

Dans le peloton, on retrouvait aussi le Tournaisien Pascal Duquenne qui a été grièvement blessé. Deux autres blessés, plus légers, sont à déplorer.

Selon les premières constatations, pour une raison indéterminée, le conducteur, qui roulait dans le sens inverse du peloton, s’est déporté sur la gauche et a heurté le groupe de dix cyclistes.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Douai et confiée à la compagnie de gendarmerie de la sous-préfecture du Nord.