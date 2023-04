Les oreilles nous guident aux Rencontres d’accordéonistes le vendredi 19 mai

Pour la 28ème édition, ce circuit musical entièrement gratuit se reconstruit autour de son instrument fétiche, flanqué de chanteurs et musiciens, mais pas que ! L’espace du quartier Saint-Pierre sera aussi occupé par des interventions clownesques avec la confrérie Les Cireurs de pompes ou encore Les Souffleurs de mots, des ateliers, des expositions et des partenaires associatifs locaux.

L’affiche de l’événement a été réalisée par Ismaël, un diplômé de Saint-Luc Tournai. ©L.W.

Trente lieux (cafés, hôtels, restaurants, ruelles) pour soixante-cinq groupes programmés. "Il y a un peu moins que les années précédentes, mais on a dû se serrer la ceinture. On a obtenu moins de subventions, car on entre dans aucune case. Ce n’est pas évident d’avoir de l’argent", souligne Anne Bierna, la coordinatrice de l’ASBL qui espère tout de même raviver le cœur de 6999 amoureux de piano à bretelles.

Pierre Polvèche a connu les Rencontres d’accordéonistes à l’âge de 13 ans. ©L.W.

Volet Art’cordéon

L’ASBL insiste: les frontières de ces rencontres ne se limitent pas qu’à la musique. Artistes, écrivains, plasticiens et peintres ajoutent un supplément d’âme à l’événement. "Comme chaque année, le pont qui monte et qui descend sera coloré. Des lampions ont été fabriqués par l’atelier créatif de la Maison médicale Le Gué". Dès 16h, au cœur du piétonnier, la Compagnie Âmes Nomades ouvrira son "Jardin des Mômes".

"Depuis quelques Rencontres, on a voulu instaurer des activités pour le jeune public. Par exemple, à 18h, il y aura un spectacle musical proposé par Bric et Broc. Les petits accordéonistes du conservatoire de Tournai viendront également jouer à 19h. Bien connue, la chorale Terretous invitera à un voyage à 20h", indique Sandrine Questier, musicienne et membres de plusieurs groupes.

Sandrine Questier, musicienne et membre notamment de la Cie Âmes Nomades, participe depuis plusieurs années aux activités de l’Accordéon, moi j’aime! ©L.W.

Spécialistes des arts plastiques, l’ASBL MômA initiera les passants à l’expression, notamment avec un maquillage à l’aide d’un pochoir. Attention également à la horde de croqueurs ! Caroline Lemaire, professeur à l’académie des Beaux-Arts et ses étudiants tireront le portrait des spectateurs.

La grande randonnée cyclo et l’Eurométropole en Fête

L’ASBL l’Accordéon, moi j’aime ! c’est aussi une série de projets culturels comme la bien-nommée Caravane Vanne, le dimanche 21 mai, en collaboration avec Wazemmes l’Accordéon de Lille. "Comme l’an dernier, le rendez-vous se mêle à l’Eurométropôle en Fête, organisé le même jour. Le départ se fera à 10h, côté rive droite du Pont des Trous. On rejoindra le peloton lillois à Baisieux", précise Anne Bierna.

Piet Decoster, coordinateur de Via Lactea, le réseau culturel transfrontalier, ajoute à propos de l’Eurométropole en Fête: "Plusieurs groupes de musique du monde se succéderont. C’est à cette occasion qu’on a également la chance de recevoir le chanteur de soixante-deux ans, Manu Chao, le jeudi 18 mai à 19h sous un chapiteau installé au parking Sakharov".

Plus d’infos: www.accordeontournai.be/www.eurometropole.eu