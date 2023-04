Agenda Wapi: Roots & Roses, "Craft beer et gaming", concours Amaryllis au château, et bien et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end du 1er  mai

Événement majeur de la scène culturelle lessinoise: le Roots & Roses revient ces 30 avril et 1er mai. Un festival dédié aux formes modernes de folk, blues & roots.

©Com.

Le Roots & Roses revient cette année, en pleine forme et avec 28 groupes à l’affiche d’un festival désormais sur deux jours. Musique authentique, ambiance cool, produits locaux… l’ADN du festival qui se déroule les 30 avril et 1er mai sur le site de la Gaminerie à l’Ancien chemin d’Ollignies à Lessines.

Côté musique, deux grandes tendances organisent cette année encore l’affiche du festival: d’une part les musiques roots au sens large, de l’americana au folk en passant par les formes de blues acoustique, le rythm’n blues et les variantes modernes de country ; d’autre part les tendances plus électriques et vitaminées, allant du garage au hard blues en passant par toutes les formes énergiques de rock’n roll.

Entrée: 76 € pour le pass 2 jours (70 € en prévente) – 48 € pour la journée (42 € en prévente). Réduction pour les – de 26 ans. Gratuit pour les – de 16 ans, et les habitants de Lessines.

À lire: Dernière ligne droite avant le Roots and Roses à Lessines – À Lessines, le Roots and Roses festival ancre durablement ses racines

2. Craft beer and gaming (Tournai)

Le Craft beer and gaming est, comme son nom l’indique, un événement mêlant bières artisanales et jeux en tout genre. Il se déroulera ces dimanche 30 avril, et lundi 1er mai, à Saint-Luc (Ramegnies-Chin).

©ÉdA

L’école Saint-Luc à Ramegnies-Chin accueillera ces dimanche 30 avril et lundi 1er mai, de 10h à 18 h, le Craft beer and gaming. Cet événement propose au public un moment de découverte et d’amusement en famille. Au sein du théâtre, seront installés une multitude de jeux en tout genre: des bornes d’arcade, des flippers, des jeux en bois, de société, des consoles de réalité virtuelle et un château gonflable.

En plus de découvrir de multiples jeux, l’heure sera également à la dégustation de bières artisanales et locales. Quatre brasseries locales proposeront leurs produits: la brasserie Cazeau, la brasserie Borinage, la Mosquito Brasserie (Vezon), et la Spits Beer (Péronnes).

Entrée: 10 € (8 € en prévente) – 5 € pour les enfants de 6 à 12 ans.

À lire: Craft beer and Gaming : un événement brassicole dans un univers de gamers à Saint-Luc (Ramegnies-Chin)

3. Concours Amaryllis au château de Belœil

Les salles d’apparat de la résidence princière vont être sublimées par plus de 6 000 amaryllis. Un spectacle rare et éphémère, à admirer durant 9 jours, à partir de ce samedi 29 avril.

©ÉdA

C’est un véritable enchantement pour les yeux des milliers de visiteurs qui arpentent, au cœur du printemps, les salles du château de Belœil. La 11e édition du concours- exposition amaryllis ne devrait pas faire exception en déroulant le tapis rouge à plus de 6 000 fleurs, du samedi 29 avril au dimanche 7 mai (inclus). Les portes de la résidence princière s’ouvriront, de 10h à 18 h, à ce spectacle unique haut en couleur.

Les compositions florales habilleront, dès l’entrée avec le majestueux escalier, une petite quinzaine de salles de la demeure des princes de Ligne: les appartements du Feld-Maréchal, les chambres d’Epinoy et d’Amblise en passant par la bibliothèque ou le salon des Ambassadeurs. Une grande structure de fleurs sera par ailleurs installée dans la cour du domaine de Belœil.

Entrée: 15 € pour les adultes – 7,50 € pour les enfants de 6 à 12 ans – 7 € pour les habitants de Belœil

À lire: Plus de 6 000 amaryllis au château de Belœil : un spectacle unique à voir du 29 avril au 7 mai