Tournai, ville ouverte sur le monde

Pour cette seconde édition, "Tournai le monde" va être financé par le projet européen Mindchangers. L’objectif principal de ce projet est de renforcer l’engagement des jeunes citoyens européens et de sensibiliser le grand public à l’Agenda 2030. "Tournai le monde", en partenariat avec les maisons de jeunes (Masure 14 et Port’Ouverte), le Centre ADA de la Croix-Rouge, les maisons de quartier (Gaurain, Templeuve et Maroc) ainsi que Notélé, y contribue à travers la thématique migratoire. Il s’agit de favoriser une meilleure connaissance du phénomène, de développer l’esprit critique chez les jeunes, de les pousser à participer activement à la société.

Pour ce faire, plusieurs ateliers mêlant créations, éducation permanente, rencontres interculturelles sont proposés au cours de cette année 2023, dont un tout prochainement. Un stage d’expression musicale aura lieu du 2 au 5 mai au Centre ADA Croix-Rouge et à Masure 14, de 10h à 16 h. "La musique est un vecteur qui rassemble et transcende. Pendant 4 jours une quinzaine de jeunes vont se réunir pour cocréer des sons. Ils vont avoir la chance d’être encadrés par le musicien Martin Moreau", confie Johakim Chajia, coordinateur de la maison de jeune Masure 14. "Le but est de permettre aux jeunes d’être au cœur du projet et de participer via plusieurs ateliers telles des activités d’éducation aux médias ou un stage de fresque" précise le coordinateur. Un événement grand public festif "Fête Tournai le monde" aura lieu le 3 juin à la place Verte, pour mettre à l’honneur les diverses cultures. L’occasion pour les jeunes de découvrir le résultat de leur travail, réalisé lors des divers ateliers.

069/22 02 76 ou contact@masure14.be