Le parcours de 10 km emmènera les marcheurs à travers la ville de Tournai jusqu’aux fours à Chaux à Chercq. Le retour s’effectuera le long de l’Escaut et l’on profitera alors des quais rénovés jusqu’au pont des Trous. Chacun pourra évoluer à son rythme dans une ambiance familiale, sous l’œil bienveillant du géant Don Bosco.

Le parcours (fléché) proposera des arrêts culturels avec des interventions de guides et poètes tournaisiens: à l’église Saint Jacques, au 26 de la rue Dewasmes pour un arrêt WC et la découverte d’un pan du folklore tournaisien avec les marionnettes "Géants et Minuscules"… À la chapelle Notre Dame de Grâce, les élèves de Don Bosco feront vivre le chemin de Compostelle. Aux fours à chaux, vous monterez au jardin de mémoire avec des guides tournaisiens puis vous passerez au jardin des naissances. Des conteuses de "Plume de Femmes" vous liront des textes émouvants.

Ce sera le moment d’une pause, peut-être autour d’une bonne bière auprès du collectif Silex avec son four à pain, sa culture saltimbanque…

Les bénéfices de cette marche permettront la mise sur pied des activités intergénérationnelles de l’ASBL Comité de quartier Madeleine Les Passerelles. Celle-ci s’efforce de sortir les seniors des quartiers urbains tournaisiens de leur isolement, de leur solitude et parfois de la précarité. De retisser des liens entre riverains d’âges différents, de redonner à ces bouts de ville des airs de village pour que toutes et tous y retrouvent une vie agréable, un confort convivial.

Pré-inscription 4 € par personne à partir de 12 ans. Inscription sur place le jour même 5€ par pers à partir de 12 ans.

Tous les marcheurs recevront un gilet de sécurité avec signe de reconnaissance, une bouteille d’eau, le plan du circuit, un bulletin de jeu d’observation avec son bic. Les plus observateurs seront récompensés par de petits lots. Premier prix: un repas pour deux personnes au restaurant La Mamounia rue de la Madeleine d’une valeur de 50 €. Deuxième prix, un panier de bières régionales.

Il va de soi que tous les acteurs jeunes et adultes sont bénévoles. Martine et Jacques Gobert, chevilles ouvrières de l’ASBL organisatrice, espèrent pérenniser cette marche dans les années à venir.

0471 55 39 15