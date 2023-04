"Marathon de la Vitesse" par la police du Tournaisis: un automobiliste a près de 100 km/h sur une route à 50 km/h !

La zone de police du Tournaisis y a participé en effectuant des contrôles de vitesse à la chaussée de Lille (Orcq), sur la route Provinciale (Mourcourt), sur les chaussées de Bruxelles et d’Antoing (Tournai).

Sur ces divers contrôles, 59 contrevenants ont été verbalisés. Au-delà de ces procès-verbaux, les services de police déplorent "l’attitude de certains automobilistes" au regard des excès de vitesse enregistrés.

En zone 50 km/h, les vitesses les plus importantes étaient de 84 et 92 km/h. À Mourcourt, des automobilistes ont été photographiés à 81 – 82 – 85 et même à 97 km/h ! La route Provinciale à Mourcourt est limitée à 30 km/h pour les poids lourds. Cependant, certains conducteurs ont été flashés à 51 – 58 et 61 km/h !

Sur la chaussée de Bruxelles à Tournai, zone où la vitesse est limitée à 70 km/h, des automobilistes ont été flashés à 94 – 96 – 100 – 104 km/h.

"Respectez les vitesses ! Vous mettez votre vie en danger mais également celle des autres", insiste la zone de police du Tournaisis qui rappelle que l’insécurité routière est une des priorités du Plan Zonal de Sécurité.