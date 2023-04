Coups de cœur des guides de Tournai (16/50): Edmond Waucampt fut l’André Rieu du XIXe

Orphelin, montrant très tôt des dispositions pour la musique, il est présenté à 10 ans au roi Léopold I en tant que petit tambour. Lâchant le tambour pour la flûte, il remporte les plus hautes distinctions au Conservatoire royal de Bruxelles et se classe en tête des meilleurs solistes-virtuoses.

Répétiteur au Théâtre des Galeries et au Théâtre de l’Alcazar à Bruxelles, flûte solo au Théâtre royal de Gand, il prend la direction de la musique du 2e régiment de ligne à Bruges, il est ensuite directeur de l’École de musique de Lessines et de Péruwelz. Fait officier en 1886, il prend la tête de la musique du 9e régiment de ligne.

Edmond Waucampt est aussi un compositeur de premier ordre abordant tous les genres avec succès. En hommage au poète Adolphe Leray et au chansonnier Adolphe Delmée, deux de ses cantates sont interprétées lors de l’inauguration de leurs monuments place du Becquerelle et parc communal. Son dernier poste est celui d’inspecteur des musiques militaires du royaume.

Décédé en 1911 à Ixelles, il sera commémoré par les Tournaisiens en 1925 lors de l’inauguration de son buste, placé dans un premier temps sur le petit parterre dans l’axe de la rue des Filles Dieu puis en 1937, à son emplacement actuel, square Marie-Louise.

Le buste en bronze, réalisation (1905) de Jef Lambeaux, représente l’artiste aux moustaches soignées et relevées, en habit d’officier. Son plastron est décoré de sept médailles dont la croix de fer et la plus haute distinction, la médaille de chevalier de l’ordre de Léopold. Sur le col, la lyre des musiciens. Sur la stèle réalisée par Marcel Landrieux, une grande lyre et sur le socle, des feuilles stylisées de laurier. Le texte est sobre et court: "A Edmond Waucampt 1850-1911".