Gaurain (Tournai): la CCB lance un plan de décarbonation

Afin d’aider les entreprises à réaliser leur décarbonation, le Gouvernement wallon et l’État fédéral disposent de fonds européens, comme le "fonds de transition juste". Pour ce faire, la CCB déposera sa candidature pour l’octroi d’un soutien dans la mise en œuvre de sa stratégie de décarbonation. "Avant le dépôt de notre candidature, nous souhaitions sensibiliser le ministre à notre situation. Il est important qu’il puisse s’exprimer sur notre demande en bonne connaissance de cause", explique Eddy Fostier, le directeur général.

"La production de clinker, génératrice de CO2, est l’étape de base dans la fabrication du ciment. Le calcaire (CaCO3) est calciné à haute température dans un four à ciment pour produire de la chaux (CaO). Cela entraîne la libération de CO2. Ces émissions représentent 65% des émissions globales du site. Dans un premier temps, pour réduire ce CO2, il faudra adapter les processus de production et ensuite investir dans une unité de captation et de stockage de CO2", précise le DG. "Décarboner notre industrie est essentiel pour l’avenir et permettra de garantir les 500 emplois du site."

Rénovation du four

Selon la CCB, les activités de captage de CO2 permettront de créer de nouveaux emplois. "Elles auront aussi un impact indirect positif auprès des entrepreneurs et des sous-traitants impliqués dans la construction de cette nouvelle usine. L’objectif est de démarrer cette nouvelle unité en 2030", conclut M. Fostier.

Approuvé par le conseil d’administration en février 2023, le plan industriel 2023-2025 vise 86 millions d’euros d’investissements dans le développement durable. Ce plan comprend la rénovation du four de l’usine belge, afin d’augmenter l’utilisation de combustibles alternatifs, de 40% actuellement à plus de 70% ; le passage au gaz naturel à Aalborg (Danemark) et la montée en puissance des installations de l’usine d’Aalborg basée sur la technologie "Futurecem" qui vise à atteindre une réduction de CO2 de 50% par rapport au ciment Portland.

Depuis plus de 100 ans, la CCB est une société spécialisée dans la production de ciment, de granulat et de béton prêt à l’emploi. En 2016, la Compagnie a été reprise par le groupe familial italien Cementir Holding, leader mondial dans la production et la commercialisation de ciment blanc. Chaque année, la CCB produit 2 millions de tonnes de ciment, 6 millions de tonnes de granulats et 1 million de m³ de béton prêt à l’emploi. La CCB exploite trois carrières de calcaire, une cimenterie, 13 centrales à béton et emploie plus de 500 collaborateurs en Belgique et dans les Hauts-de-France.